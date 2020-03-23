Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 человек

В России за последние сутки зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Таким образом общее число заболевших составило 438 человек.

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Все новые случаи зарегистрированы в Москве, сообщили в штабе.

В столице коронавирусом заразился в общей сложности 262 человека - это 60% всех зарегистрированных в стране случаев заболевания.

За последние сутки из больницы в Москве выписали одного человека, который ранее заразился коронавирусом. Таким образом общее число выписавшихся составило 17 человек по всей России.

Утром в понедельник, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам и гражданам с хроническими заболеваниями с обращением, в котором обязал их соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Чтобы возместить расходы, связанные с самоизоляцией, мэр столицы пообещал этим двум категориям населения выплатить разовые денежные компенсации в размере четырех тысяч рублей. Половину этих денег выплатят авансом, а остаток - после окончания режима самоизоляции "при условии его ответственного соблюдения".

Из-за ситуации с коронавирусом на новую дату может быть перенесено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое президент Владимир Путин назначил на 22 апреля, рассказали газете "Ведомости" три источника, близкие к администрации президента.

По их данным, скорее всего, голосование перенесут на июнь, но точная дата пока что не выбрана. Окончательное решение по ней может быть принято до 25 марта, пишет газета.