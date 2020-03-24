Число зараженных Covid-19 в России приблизилось к 500 человек

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в РФ за сутки увеличилось с 438 до 495, говорится на сайте стопкоронавирус.рф; также сообщается, что по данным на 24 марта, 22 человека выздоровело.

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"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшее число новых заражений (28) - в Москве. На втором месте Санкт-Петербург - там за сутки пять новых случаев. По четыре случая в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан три случая. По два случая в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

По одному новому случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чечне и Татарстане.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты (тестов на коронавирус - ИФ) подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Также определен круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Контактные лица будут помещены под медицинское наблюдение, сейчас проводится их лабораторное обследование, отмечается в сообщении.

В Москве два человека, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми врачи оценивают как средней степени тяжести, заявил совещании у президента Владимира Путина мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что тяжелые больные находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Один из них находится в инфекционной больнице в Коммунарке.