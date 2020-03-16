Число зараженных коронавирусом в Эстонии увеличилось до 205

К утру понедельника, 16 марта, в Эстонии было диагностировано 205 человек с коронавирусом. С 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1387 тестов COVID-19. Вполне вероятно, что число зараженных людей будет выше, пишет rus.err.ee.

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У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы. По данным департамента, средний зараженный человек в Эстонии - человек средних лет, среди зараженных есть как женщины, так и мужчины. Среди инфицированных мало детей и стариков.

С учетом растущего распространения вируса, Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, сосредоточившись на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.

Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.

На данном этапе основной приоритет в Эстонии - не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний.

Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.

Чрезвычайное положение в Эстонии

В связи со вспышкой коронавируса правительство с 12 марта объявило в Эстонии чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позднее правительство не изменит решение.

В рамках чрезвычайного положения закрыты школы и университеты, запрещено проведение публичных мероприятий, введены ограничения на сообщение с островами, закрыты спортивные залы и клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты, музеи, театры и кинотеатры, введен запрет на въезд в страну граждан иностранных государств, а с 17 марта все въезжающие в Эстонию лица должны будут провести две недели в изоляции.