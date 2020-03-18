Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 258 человек, в Литве — один новый случай

По состоянию на утро 18 марта в Эстонии коронавирус выявлен у 258 человек. Всего за сутки в стране были зарегистрированы 33 новых случая заражения вирусом COVID-19, сообщает rus.delfi.ee.
В общей сложности с 31 января в Эстонии было проведено 2020 тестов на COVID-19.
У большинства инфицированных болезнь протекает довольно легко. Трое заразившихся коронавирусом находятся на стационарном лечении. У двоих болезнь протекает в легкой форме, у одного — в более тяжелой. Пациенты находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета.
Как отмечает Департамент здоровья Эстонии, большинство зараженных в стране — люди средних лет. Среди инфицированных мало детей, а также пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую опасность.
Наряду с тем, в Литве зафиксирован один новый случай заражения. Заболевший — молодой человек, который в первой половине марта побывал в Македонии и Великобритании, пишет литовский портал Delfi.
Заболевший почувствовал недомогание 16 марта — у него поднялась температура, заболело горло, появилась общая слабость, а 17 марта он обратился в Центр инфекционных заболеваний Сантаришкской больницы. 18 марта у него диагностировали COVID–19.