Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 258 человек, в Литве — один новый случай

По состоянию на утро 18 марта в Эстонии коронавирус выявлен у 258 человек. Всего за сутки в стране были зарегистрированы 33 новых случая заражения вирусом COVID-19, сообщает rus.delfi.ee.

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В общей сложности с 31 января в Эстонии было проведено 2020 тестов на COVID-19.

У большинства инфицированных болезнь протекает довольно легко. Трое заразившихся коронавирусом находятся на стационарном лечении. У двоих болезнь протекает в легкой форме, у одного — в более тяжелой. Пациенты находятся в Пярнуской больнице и Клинике Тартуского университета.

Как отмечает Департамент здоровья Эстонии, большинство зараженных в стране — люди средних лет. Среди инфицированных мало детей, а также пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую опасность.

Наряду с тем, в Литве зафиксирован один новый случай заражения. Заболевший — молодой человек, который в первой половине марта побывал в Македонии и Великобритании, пишет литовский портал Delfi.

Заболевший почувствовал недомогание 16 марта — у него поднялась температура, заболело горло, появилась общая слабость, а 17 марта он обратился в Центр инфекционных заболеваний Сантаришкской больницы. 18 марта у него диагностировали COVID–19.