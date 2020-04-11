Число зараженных коронавирусом в Литве превысило тысячу, умерли 23 человека

Министерство здравоохранения сообщает, что число подтвержденных случаев, по данным на утро субботы, составляет 1026, за последние сутки зафиксировано 27 новых случаев.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В пятницу были исследованы 2421 мазок. В настоящее время в Литве от коронавируса умерли 23 человека. В последнем случае человек умер в Каунасской клинической больнице и принадлежал к группе риска.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига еще раз призвал жителей как можно меньше перемещаться в пасхальные выходные и по возможности оставаться дома. "К сожалению, вчера появилась информация об активном движении, попытке уехать из города до вступления ограничений в силу. Хочу попросить вас проявить сознательность и не спешить радоваться, несмотря на то, что данные пока настраивают на оптимистический лад, риск и опасность никуда не пропали, больные находятся среди нас. Эта болезнь может распространяться и дальше. От нашего поведения будет зависеть, что будет дальше", – сказал министр.