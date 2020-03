Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния. Ранее Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу зараженных, Трамп объяснил это хорошо развитой системой тестирования, сообщает РБК.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 в США превысило 100 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.

Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).

От осложнений, вызванных заболеванием, в стране умерли более 1,5 тыс. человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Нью-Йорке (366). Число выздоровевших составило 862 человека.

27 марта США вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя Китай и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил это хорошо развитой системой тестирования — по данным проекта Covid Tracking Project, их сделали более 626 тыс.

Также стало известно, что Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Трампа, этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории США, который «обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям».

Эти средства должны пойти как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших из-за распространения инфекции COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD