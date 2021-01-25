Число заразившихся Covid-19 в мире приблизилось к 100 млн
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 99 192 353 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

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Во всем мире число умерших от связанных с Covid-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403, выздоровели более 70 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений Covid-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 25 124 948 инфицированных Covid-19, зафиксировано 419 208 летальных исходов, излечились около 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 667 736, число скончавшихся - 153 470, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 844 577 заболевших, из них умерли 217 037 человек, вылечились более 7,8 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 274,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 293 человека, Индии - 111, Бразилии - 1 017.

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Интерфакс

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Интерфакс

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