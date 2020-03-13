Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 41

Общее количество зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 41 человека, заявил в пятницу на экстренной пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк. Об этом сообщает rus.err.ee.

По его словам, случаи заражения зафиксированы как в Харьюском уезде, так и в Тартумаа, а также на острове Сааремаа.

Большинство заразившихся находятся на домашнем лечении.

По сообщению Департамента здоровья, накануне лаборатория ведомства выявила еще 18 человек, инфицированных коронавирусом, общее количество зараженных достигло 41.

Среди всех зараженных 21 находится в Харьюмаа, 16 - на Сааремаа, 4 - в Тартуском уезде.

С 31 января в Эстонии было сделано 584 теста на COVID-19. Положительный результат дал 41 из них.