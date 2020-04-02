Число заразившихся коронавирусом в мире достигло миллиона

По всему миру официально выявлен один миллион случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает информационное агентство BNO News.

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Из более чем миллиона инфицированных погибли 52 026 пациентов, вылечиться удалось 206,2 тысячи человек. Активными, таким образом, остаются по меньшей мере 742 тысячи случаев.

Большинство зафиксированных заражений приходится на США — там инфекция коснулась 233,8 тысячи человек. За Соединенными Штатами следует Италия со 115 тысячами зараженных. В Италии вызванная вирусом пневмония COVID-19 показывает наибольшую смертность: там погибли 13,9 тысячи человек, что составляет более 12 процентов от всех зараженных.

В других странах Европы насчитывается по несколько десятков тысяч случаев. Испания со 110 тысячами заразившихся обгоняет Китай, где началась эпидемия. Согласно официальной статистике, в КНР почти остановился прирост числа заболевших: за последние сутки выявлено лишь 90 новых случаев.