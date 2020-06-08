Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру выросло до 7 млн 9,06 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, пишет РБК.

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Выздоровели при этом 3,1 млн человек, а количество смертей увеличилось до 402,7 тыс, согласно этим данным. Отметка в 5 млн заболевших по всему миру была пройдена 21 мая.

США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных и умерших. Там зарегистрированы 1,9 млн заболевших и более 110 тыс. смертей. Второе место, по данным университета, занимает Бразилия. Там выявили свыше 691 тыс. случаев Covid-19 и 36,4 тыс. смертей из-за него.

Однако на днях Бразилия решила закрыть часть статистики по коронавирусу. Минздрав 5 июня приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших. Это решение поддержал президент страны Жаир Болсонару. Он заметил, что нынешние данные «не отражают ситуацию в стране» и, чтобы избежать искажения статистики, информацию будут публиковать с 22:00 по местному времени, а не с 17:00 до 19:00, как раньше.

Россия в рейтинге университета Джонса Хопкинса занимает третье место по числу зараженных. По данным оперативного штаба на 7 июня, с начала пандемии Covid-19 заболели 467,6 тыс. человек (195 тыс. случаев выявили в Москве), умерли 5,8 тыс., а выздоровели более 226 тыс. человек. Некоторые регионы России начали снимать или ослаблять ограничения, введенные из-за вируса.