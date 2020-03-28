Число жертв Covid-19 в Великобритании превысило тысячу человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Количество скончавшихся пациентов с коронавирусом в Великобритании возросло на 269 и достигло 1028 человек, сообщает в субботу телеканал Sky News.

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Отмечается, что большинство жертв коронвируса - жители Англии (935 человек). Умершим было от 33 до 100 лет. У всех, кроме 13 из них, помимо коронавируса имелись другие сопутствующие проблемы со здоровьем.

В Шотландии насчитывается 40 летальных исходов, в Уэльсе - 38, в Северной Ирландии - 15.

Общее число случаев заражения Covid-19 в Великобритании в настоящее время превысило 17 тысяч.

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Интерфакс

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Интерфакс

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