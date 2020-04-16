За последние сутки в Эстонии было сделано 2058 тестов на Covid-19, из которых 1,7% или 34 пробы оказались положительными. Cкончался один человек.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Всего в Эстонии сделано 36 024 новых тестов, из которых 1434 или 4% показали положительный результат.

За сутки были госпитализированы 9 человек По состояние на утро 16 апреля из-за коронавируса в больницах находятся 137 человек, из которых 10 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 133 человека.

За последние сутки от Covid-19 скончался 71-летний мужчина в Северо-Эстонской региональной больнице. Таким образом, число жертв коронавируса в Эстонии выросло до 36 человек.

Больших всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (18), Ида-Вирумаа (6) и на Сааремаа (6). На Хийумаа, в Пярнума, Тартумаа и Вырумаа выявлено по одному случаю. Больше всего среди зараженных лиц возрастом 55-59 лет (18%), за этим следует люди возрастом 20-24 года (15%), 15-19 лет (12%) и 50-54 года (12%).