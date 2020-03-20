Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тыс. человек

По последним данным, в мире от коронавирусной пневмонии нового типа скончались 10 030 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, основанные на официальных сообщениях властей стран и международных организаций, передает РБК.

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Всего случаев заражения — 244,5 тыс. По численности зараженных на первом месте остается Китай, где выявлены 81 199 пациентов с коронавирусом COVID-19. Однако по числу умерших в результате вызываемого им заболевания на первое место вышла Италия, где скончались уже 3405 человек. В стране инфицированы более 41 тыс. человек.

Иран находится на третьем месте по численности случаев заражения и жертв. Там заболели 18,4 тыс и умерли 1284 человек.

Из 244,5 тыс. заболевших по всему миру вылечились более 86 тыс. человек. Таким образом, 158,5 тыс. зараженных продолжают оставаться на лечении или под наблюдением.

В последнем на текущий момент отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было указано 209 839 случаев заражения по всему миру и 8778 смертей. Европа находится на первом месте по смертности: по данным ВОЗ, там умерли 4084 человека. Меньше всего случаев коронавируса выявлено в Африке — 367 зараженных и семь смертей. Число заразившихся на континенте может быть в реальности больше, поскольку ВОЗ учитывает лишь официально подтвержденные данные.