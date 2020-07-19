Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

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На момент написания материала зафиксировано 600 435 смертей. Больше всего пациентов умерло в США (139 960), Бразилии (78 772) и Великобритании (45 358).

Также исследовали подсчитали, что в мире уже выявлено 14,2 миллиона случаев заражения. При этом, по информации ВОЗ, инфицированы 13.8 миллиона человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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