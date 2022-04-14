Число жертв масштабного наводнения в ЮАР превысило 300 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Жертвами разрушительного наводнения в южноафриканской провинции Квазулу-Натал стали уже более 300 человек. В районе объявлено чрезвычайное положение. После того как в некоторых районах провинции за день выпала норма осадков сразу за несколько месяцев, там было введено чрезвычайное положение.

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Власти региона называют происходящее одной из самых масштабных погодных катастроф в истории страны. Начавшиеся в жилых кварталах оползни привели к тому, что сотни людей оказались погребены под руинами собственных рухнувших домов. Представители властей предупреждают: по мере разборов завалов число погибших наверняка будет расти.

При этом стихия продолжает свирепствовать на территории провинции, затрудняя видимость — а следовательно, и работу экипажей спасательных вертолетов, пытающихся эвакуировать людей из мест, пострадавших от непогоды.

Водой также частично залило автомагистраль, фактически отрезав Дурбан от экономически развитого центра ЮАР и провинции Гаутенг.

В четверг этот район ЮАР посетил президент страны Сирил Рамафоса. Списав катастрофу на "силы природы", он пообещал оказать пострадавшим всю возможную помощь. Критики президента мгновенно возразили ему, что число погибших и в целом масштабы катастрофы были бы куда меньше, если бы дома не были построены с нарушением норм, а в жилых кварталах была налажена нормальная дренажная система.

Мэр Дурбана Мксолиси Каунда отмел эти обвинения, заявив, что предсказать наводнение такого масштаба было совершенно невозможно, и для городских властей оно стало такой же неожиданностью, как и для остальных горожан.

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BBC News Русская служба:

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