Число жертв наводнения в Германии продолжает расти

Число жертв природной катастрофы достигло 181 - тела еще двух погибших обнаружены в земле Рейнланд-Пфальц. Кроме того, 73 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Спустя почти две недели после разрушительного наводнения на западе Германии число погибших возросло до 181. Как заявили в среду, 28 июля, в полиции федеральной земли Рейнланд-Пфальц, обнаружены тела еще двух жертв стихии. Таким образом, в этой земле, согласно официальным данным, в результате наводнения погибли 134 человека. Из них опознаны только 76. Кроме того, 73 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

В свою очередь министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul), выступая перед комитетом по внутренним делам ландтага, заявил, что в земле больше нет пропавших без вести. Погибли 47 человек.

В обеих федеральных землях продолжаются работы по преодолению последствий катастрофы, в которых заняты тысячи сотрудников аварийных служб. В помощь им были направлены 2000 солдат бундесвера.

В районах стихийного бедствия сохраняется непростая ситуация. По данным Ройля, только в Северной Рейн-Вестфалии без электроснабжения остаются от пяти до шести тысяч человек. В некоторых местах не удалось пока наладить даже стабильное водоснабжение.

Общая сумма нанесенного стихией ущерба все еще не поддается подсчету. Только Объединение немецких транспортных предприятий (VDV) оценило ущерб пассажирскому и грузовому железнодорожному транспорту на западе и юге Германии как минимум в 2,3 млрд евро. Немецкие страховые компании оценивают застрахованные убытки в районах наводнения в 5,5 млрд евро.

Стихийное бедствие в Германии

Кроме разрушительных наводнений, обрушившихся на Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалию 17 июля, о чрезвычайной ситуации было объявлено в Баварии, где особенно серьезное положение сложилось в округе Берхтесгаденер-Ланд. Уровень воды в протекающей там реке Берхтесгаденер Ахе достиг исторического максимума в 3,15 метра. По сообщению местных властей, от наводнения там удалось спасти 65 человек. От сильных наводнений пострадал также регион Саксонская Швейцария в Саксонии, где отдельные районы оказались отрезанными от внешнего мира. Сильные наводнения также произошли в Австрии и на востоке Бельгии, где есть погибшие и пропавшие без вести.