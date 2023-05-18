Число жертв наводнения в Италии выросло до девяти. Рядом с Болоньей рухнул мост, отменен этап "Формулы-1"

Жертвами наводнения, продолжающегося в итальянской провинции Эмилия-Романья, стали уже девять местных жителей, сообщает агентство Reuters. Тысячи людей были эвакуированы, власти оценивают ущерб в несколько миллиардов евро, запланированный на выходные местный этап "Формулы-1" отменен.

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"Мы сталкиваемся с катастрофическими событиями, которых, вероятно, раньше не было", — признался журналистам глава региона Стефано Боначчини, сравнив масштаб разрушений с последствиями землетрясения.

В некоторых районах Эмилии-Романьи за 36 часов выпала половина годовой нормы осадков, отметил итальянский министр по делам гражданской обороны Нелло Музумечи. По словам метеорологов, продолжительные проливные дожди пришли в регион после нескольких месяцев без осадков, из-за чего земля иссушилась и потеряла способность быстро поглощать большие объемы воды.

Как пишет Reuters со ссылкой на местные власти, наводнение затронуло 37 городов и поселков, под водой оказались более 5 тысяч ферм. Из берегов вышло два десятка рек, было зарегистрировано около 120 оползней. Из-за наводнения приостановлено движение по некоторым участкам автомобильных и железных дорог. Обрушился как минимум один мост недалеко от Болоньи. Серьёзно пострадал город Равенна, известный памятниками раннехристианского зодчества.

Несколько десятков тысяч человек были эвакуированы из своих домов. Итальянские власти уже заявили, что на время чрезвычайной ситуации приостановят для жителей пострадавших районов налоговые и ипотечные платежи. Музумечи также заявил, что будет просить у правительства выделение срочной помощи Эмилии-Романьи в размере 20 млн евро.

Чтобы уменьшить нагрузку на спасателей и полицейских, организаторы этапа "Формулы-1" в городе Имола объявили, что отменят соревнования, запланированные на выходные.