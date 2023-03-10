германия полиция
Foto: AP/Scanpix/LETA

Полиция полагает, что среди погибших мог оказаться и сам стрелявший. По данным Der Spiegel, он является бывшим членом общины Свидетелей Иеговы.

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В результате стрельбы в одной из церквей религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге погибли восемь человек, включая предполагаемого стрелка, сообщила полиция в пятницу, 10 марта. Еще несколько человек получили ранения, некоторые — тяжелые.

По данным полиции, следователи продолжают собирать улики на месте преступления. Нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель произошло накануне около 21:00 по местному времени (22:00 по рижскому). Данных о возможных мотивах преступления пока нет.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники, стрелявший, предположительно, является бывшим членом общины Свидетелей Иеговы. Мужчине было от 30 до 40 лет, и он не был известен властям как экстремист, говорится в сообщении.

Шольц и Макрон выразили соболезнования семьям погибших

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал стрельбу в Гамбурге "жестоким актом насилия", жертвами которого стали несколько членов церкви Свидетелей Иеговы. "Мои мысли с ними и их семьями. И с силами безопасности, у которых за плечами тяжелая работа", — говорится в тексте, опубликованном в официальном Twitter главы правительства ФРГ.

Свои соболезнования выразила также министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. "Я потрясена ужасным актом насилия в общине Свидетелей Иеговы в Гамбурге. Мои мысли с жертвами, их родственниками и членами общины. Расследование ведется полным ходом", — написала Фезер в Twitter, поблагодарив полицию Гамбурга и спасательные службы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся ужасными новостями. "Я выражаю соболезнования Франции родственникам погибших и всем нашим немецким друзьям. Наши мысли с вами", — написал он в Twitter.

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