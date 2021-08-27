Число жертв теракта возле аэропорта в Кабуле превысило 100 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

В результате двух взрывов в районе аэропорта Кабула погибли более 100 человек, в том числе 13 военнослужащих США и 90 афганцев. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает портал телеканала "Дождь".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Еще 18 американских военных получили ранения, сообщили в Пентагоне. Их эвакуируют из Афганистана на самолетах C-17, оборудованных хирургическими модулями, передает Fox News.

Как отмечает издание, этот теракт стал самым смертоносным ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года. Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что военные ожидают новых атак.

Накануне в Кабуле произошел взрыв возле аэропорта, где проходила эвакуация иностранцев и местных жителей. Вскоре еще один взрыв прогремел около гостиницы Baron, где размещались люди, планировавшие уехать из Афганистана. В Пентагоне заявили, что теракт совершили боевики "Исламского государства". СМИ сообщали, что ИГ взяло на себя ответственность за взрывы. После этого президент США Джо Байден приказал нанести удары по боевикам ИГ.

В 2015 году движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, и "Исламское государство" объявили друг другу войну.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

президент США "Исламское государство" Афганистан Джо Байден Пентагон США Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего