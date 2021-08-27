Число жертв теракта возле аэропорта в Кабуле превысило 100 человек

В результате двух взрывов в районе аэропорта Кабула погибли более 100 человек, в том числе 13 военнослужащих США и 90 афганцев. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еще 18 американских военных получили ранения, сообщили в Пентагоне. Их эвакуируют из Афганистана на самолетах C-17, оборудованных хирургическими модулями, передает Fox News.

Как отмечает издание, этот теракт стал самым смертоносным ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года. Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что военные ожидают новых атак.

Накануне в Кабуле произошел взрыв возле аэропорта, где проходила эвакуация иностранцев и местных жителей. Вскоре еще один взрыв прогремел около гостиницы Baron, где размещались люди, планировавшие уехать из Афганистана. В Пентагоне заявили, что теракт совершили боевики "Исламского государства". СМИ сообщали, что ИГ взяло на себя ответственность за взрывы. После этого президент США Джо Байден приказал нанести удары по боевикам ИГ.

В 2015 году движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, и "Исламское государство" объявили друг другу войну.