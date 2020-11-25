Число жертв терактов во всем мире сокращается пятый год подряд

Заметнее всего улучшилась ситуация в Афганистане и Нигерии, следует из Глобального индекса терроризма за 2019 год. В Северной Америке и Западной Европе резко выросла угроза правоэкстремистского террора.

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Число жертв терроризма во всем мире сокращается пятый год подряд: в 2019 году в результате терактов погибли 13 936 человек — на 15 процентов меньше, чем годом ранее, следует из Глобального индекса терроризма (GTI), обнародованного в среду, 25 ноября, в Лондоне австралийским аналитическим центром Институт экономики и мира (IEP).

В докладе отмечается, что главной причиной терроризма остаются вооруженные конфликты. При этом ситуация заметнее всего улучшилась в Афганистане и Нигерии. Это вызвано тем, что радикальные группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аш-Шабаб" оказались под сильным давлением.

В то же время Афганистан и Нигерия — единственные государства, в которых число жертв террора по-прежнему превышает 1000 человек. В целом эксперты констатировали улучшение ситуации в 103 странах.

"Талибан" — самая смертоносная группировка

Согласно GTI, самой смертоносной террористической группировкой в мире в 2019 году оставалось исламское радикальное движение "Талибан" в Афганистане. В то же время количество жертв нападений со стороны талибов сократилось на 18 процентов.

Сила и влияние ИГ тоже уменьшились: впервые со времени основания этой джихадистской группировки жертвами боевиков ИГ стали менее 1000 человек.

Рост правого экстремизма

Авторы доклада отмечают, что в Северной Америке, Западной Европе и Океании угроза правоэкстремистского политического терроризма за последние пять лет возросла на 250 процентов. За 2019 год жертвами правоэкстремистского террора стали 89 человек.

Эксперты IEP приходят к выводу, что снижение количества смертей в результате терактов частично связано с пандемией коронавируса. Однако аналитики предупреждают, что связанные с пандемией вызовы, особенно экономический спад, могут спровоцировать рост политической нестабильности и насилия.