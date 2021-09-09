Число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске выросло до пяти
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В результате взрыва газа в панельном доме в подмосковном Ногинске, по последним данным, погибли 5 человек.

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Взрыв произошел в среду утром в панельной девятиэтажке в городе Ногинск в Московской области. Основная версия властей — утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа.

Сначала сообщалось о двух погибших, к вечеру среды спасатели достали из-под завалов тела четырех жертв, включая девушку-подростка. В ночь на четверг под завалами обнаружили тело пятого погибшего. 17 человек получили различные травмы, МЧС продолжает работать на месте трагедии.

Утром в среду, когда уже были найдены тела двух погибших, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сказал, что на тот момент еще пятеро человек из этого дома не выходили на связь.

Один из погибших — начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев, сообщили Интерфаксу в центре.

Согласно официальным данным, взрыв бытового газа произошел в 06:55 в девятиэтажном панельном доме №9а на улице 28 Июня. Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью, также повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, пишет ТАСС. Пожара не было.

Ссылаясь на экстренные службы, агентство утверждает, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

Под завалами оказались люди. Их удалось вскоре извлечь из-под обломков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в "Твиттере" видео со спасенной девочкой.


На фото и видео видно, что фактически разрушена часть дома — от второго до четвертого этажа.


Взрывной волной были выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Для жильцов был открыт пункт временного размещения на базе детсада.


По основной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа, следствие будет разбираться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования, заявил журналистам вице-губернатор Хромушин.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


Анонимный источник ТАСС при этом предположил, что причиной взрыва могло стать то, что жильцы оставили газовую плиту включенной на ночь, чтобы согреться. К утру огонь погас, а газ продолжал поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет, пересказывает эту версию агентство.

Дом, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Хромушин на собрании жителей.

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BBC News Русская служба:

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