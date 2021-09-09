Число жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске выросло до семи

В результате взрыва газа в панельном доме в подмосковном Ногинске, по последним данным, погибли семь человек.

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9 сентября были найдены тела еще двух погибших, которые считались пропавшими без вести, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в среду 8 сентября утром в панельной девятиэтажке в городе Ногинск в Московской области. Основная версия властей - утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа.

Сначала сообщалось о двух погибших, к вечеру среды спасатели достали из-под завалов тела четырех жертв, включая девушку-подростка. В ночь на четверг под завалами обнаружили тело пятого погибшего - ребенка. Тогда сообщалось, что остается неизвестной судьба двух человек.

В результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших были госпитализированы. МЧС продолжает работать на месте трагедии.

Утром в среду, когда уже были найдены тела двух погибших, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сказал, что на тот момент еще пятеро человек из этого дома не выходили на связь.

Один из погибших — начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьев, сообщили Интерфаксу в центре.

Согласно официальным данным, взрыв бытового газа произошел в 06:55 в девятиэтажном панельном доме №9а на улице 28 Июня. Пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью, также повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, пишет ТАСС. Пожара не было.

Ссылаясь на экстренные службы, агентство утверждает, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

Под завалами оказались люди. Их удалось вскоре извлечь из-под обломков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в "Твиттере" видео со спасенной девочкой.

В ситуациях, как с Ногинском, до последнего стараешься верить в чудо: что найдут и спасут всех. Алиса сейчас в порядке, рядом с ней вся семья. pic.twitter.com/haWFDcZ1WY — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) September 8, 2021

На фото и видео видно, что фактически разрушена часть дома — от второго до четвертого этажа.

Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 13. Еще один человек погиб:https://t.co/GUPRBQhkpq

Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/vA2iGyOGgX

— ТАСС (@tass_agency) September 8, 2021

Взрывной волной были выбиты окна и нарушено остекление балконов в соседних домах. Для жильцов был открыт пункт временного размещения на базе детсада.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске. Под ними находится как минимум один человек. pic.twitter.com/ERUgaLqWPL — Известия (@izvestia_ru) September 8, 2021

По основной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа, следствие будет разбираться, привел ли к ней несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования, заявил журналистам вице-губернатор Хромушин.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео с места взрыва в подмосковном Ногинске. Он обрушил по меньшей мере три этажа девятиэтажки, в окнах выбиты стекла, на месте работают спасатели. pic.twitter.com/RmuIydspsK — РБК (@ru_rbc) September 8, 2021

Анонимный источник ТАСС при этом предположил, что причиной взрыва могло стать то, что жильцы оставили газовую плиту включенной на ночь, чтобы согреться. К утру огонь погас, а газ продолжал поступать и воспламенился, когда в квартире включили свет, пересказывает эту версию агентство.

Дом, по предварительным данным, подлежит восстановлению, заявил вице-губернатор Хромушин на собрании жителей.