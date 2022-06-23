Число жертв землетрясения в Афганистане может достигать 1,5 тысяч

В результате подземных толчков на территории Афганистана погибли полторы тысячи, ранены около двух тысяч человек, передает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя талибов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Количество жертв мощного землетрясения на востоке Афганистана в среду, 22 июня, может быть гораздо большим, чем сообщалось ранее. В результате подземных толчков в провинциях Пактика и Хост близ пакистанской границы могли погибнуть до 1500 человек, сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения "Талибан".

Согласно этим данным, ранено около 2000 человек, под руинами рухнувших построек остается неизвестное количество пострадавших. Ранее афганское агентство Bakhtar сообщало как минимум о 1000 погибших и 1500 раненых. "Ожидается, что число жертв будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ", — заявили, в свою очередь, представители ООН.

Изначально местные власти заявили, что магнитуда землетрясения достигала 6,1. По расчетам Геологической службы США (USGS), подземные толчки с эпицентром в 46 км на юго-восток от города Хост достигали магнитуды 5,9. Спасательные работы затруднены из-за сильного дождя и нехватки ресурсов, передает BBC.

Проблема для "Талибана"



Самое смертоносное землетрясение, произошедшее в Афганистане за последние 20 лет, стало серьезным вызовом для "Талибана", исламистского движения, вернувшего себе власть в 2021 году после того, как коллапсировало правительство, поддерживаемое Западом. С тех пор страна переживает экономический и гуманитарный кризис. Представители талибов уже обратились за помощью к международному сообществу и благотворительным организациям.

Землетрясения — нередкое явление в Афганистане, в особенности в горном массиве Гиндукуш. Из-за неудовлетворительной конструкции многих афганских домов ущерб от подземных толчков часто бывает катастрофическим.