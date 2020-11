Число жертв землетрясения в Эгейском море выросло до 81

В результате землетрясения, произошедшего в Эгейском море 30 октября, погибли как минимум 79 жителей Турции и два подростка на греческом острове Самос.

В турецком городе Измир спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших во время землетрясения, случившегося в Эгейском море 30 октября. По данным агентства Reuters, общее число жертв катастрофы в Турции и Греции достигло к утру понедельника, 2 ноября, 79 человек.

Из-за страха перед новыми толчками жители Измира и греческого острова Самос, также пострадавшего от землетрясения, до сих пор опасаются возвращаться в свои дома и предпочитают ночевать в палатках и своих автомобилях. Надежда на то, что из-под завалов удастся освободить выживших, тает с каждым часом, однако спасатели сообщают и о "чудесах". Так, вечером 31 октября они нашли и доставили в больницу 70-летнего мужчину, который провел под обломками 33 часа. Как сообщает телеканал CNN Türk, удивительное спасение произошло в день рождения пострадавшего.

В ночь на субботу, 31 октября, из-под завалов семиэтажного здания удалось также извлечь женщину, которая смогла позвонить в службу спасения по телефону. Еще одну женщину с тремя маленькими детьми, двое из которых были еще живы, нашли спустя 23 часа после начала землетрясения. Всего из-под завалов в Турции удалось извлечь более ста человек.

Между тем число жертв катастрофы, а также пострадавших от нее продолжает расти. Кроме 79 погибших жителей Турции, землетрясение унесло жизни двух школьников на греческом острове Самос. Сообщается, что на 17-летнего юношу и его 15-летнюю подругу упала стена в одном из узких переулков, когда они возвращались домой из школы.

В Турции в ходе землетрясения ранения получили более 960 человек, восемь из них в настоящий момент находятся в палатах интенсивной терапии. На Самосе были ранены 4 человека.

Землетрясение в Эгейском море произошло 30 октября в 14.51 по местному времени. Его эпицентр был расположен в нескольких километрах от греческого острова Самос. Турецкое ведомство по защите от катастроф Afad оценило магнитуду землетрясения в 6,7, а Геологическая служба США USGS — 7.

Несмотря на политические разногласия, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вечером 30 октября выразили солидарность друг с другом, созвонившись и опубликовав соответствующие заявления в соцсети Twitter.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.