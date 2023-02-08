Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 11 000, поиски выживших под завалами продолжаются

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии в среду превысило 11 700 человек, спасатели продолжают поиски выживших в завалах зданий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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По данным официальных лиц и медиков, в Турции погибли по меньшей мере 9057 человек, а число жертв в Сирии возросло до 2662 человек.

Таким образом, общее число жертв землетрясения в обеих странах достигло 11 719 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число пострадавших в Турции составляет около 52 000, разрушено около 6000 зданий.

Как сообщалось ранее, первое землетрясение, магнитудой 7,8, произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.

В Сирии бедствие усугубляется многолетней гражданской войной: многие здания уже были повреждены и от землетрясения обрушились; доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы затруднен. На юге Турции также живет множество беженцев из Сирии, часто в наспех возведенных или ветхих строениях.