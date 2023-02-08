Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 11 000, поиски выживших под завалами продолжаются
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии в среду превысило 11 700 человек, спасатели продолжают поиски выживших в завалах зданий. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным официальных лиц и медиков, в Турции погибли по меньшей мере 9057 человек, а число жертв в Сирии возросло до 2662 человек.

Таким образом, общее число жертв землетрясения в обеих странах достигло 11 719 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число пострадавших в Турции составляет около 52 000, разрушено около 6000 зданий.

Как сообщалось ранее, первое землетрясение, магнитудой 7,8, произошло недалеко от Газиантепа на юго-востоке Турции в ночь на понедельник. Через несколько часов за этим последовал новый подземный толчок магнитудой 7,5.

В Сирии бедствие усугубляется многолетней гражданской войной: многие здания уже были повреждены и от землетрясения обрушились; доступ спасателей и гуманитарной помощи во многие районы затруднен. На юге Турции также живет множество беженцев из Сирии, часто в наспех возведенных или ветхих строениях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Как поднять себе настроение в темные месяцы года