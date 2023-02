Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 25 тысяч человек

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, более 25 тысяч человек, сообщает "Радио Свобода".

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил, что по последним данным в Турции погибли более 21,5 тысяч человек. Более 3,5 тысяч погибли в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.

Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.

we went to look for animals injured by the earthquake,many are injured, mostly in shock,they don't even eat.

we need the excavation tools, tomorrow we will go digging and looking for the animals.and to save all the animals we can ! pic.twitter.com/8FtuwsG8L9