Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 35 тысяч человек

Спустя неделю после катастрофического землетрясения в регионе на границе Турции и Сирии число погибших выросло до 35 тысяч человек. На юге Турции в районе бедствия найдены тела 31,6 тысяч жертв, в Сирии число погибших увеличилось до 4300, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в понедельник, 13 февраля.

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Несмотря на то, что шансов обнаружить выживших становится все меньше, спасатели в турецкой провинции Газиантеп в понедельник, через 170 часов после катастрофы, извлекли из-под обломков рухнувшего дома живую женщину. В провинции Кахраманмараш другая спасательная команда прорыла тоннель в попытках спасти из-под руин женщину с младенцем в возрасте 30 дней и бабушку.

Эксперты опасаются, что под завалами находится еще много жертв. Для Турции это землетрясения стало самым разрушительным с 1939 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добивающийся переизбрания, сталкивается с растущим недовольством населения. Многие обвиняют его и представителей властей в медлительности и неадекватности при оказании помощи пострадавшим. Оппозиция критикует власти за несоблюдение строительных стандартов в зоне землетрясения. Эрдоган отвергает эти обвинения.

В целом, 6 февраля в результате двух подземных толчков в Турции магнитудой 7,8 и 7,6 пострадали более 13 млн человек в десяти провинциях страны. В зоне бедствия в настоящее время работают более 238 тысяч спасателей.