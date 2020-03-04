Член горсовета Клайпеды Элла Андреева допрошена в деле о шпионаже в качестве специального свидетеля, она дает показания, однако отрицает, что действовала против Литвы, сообщает Delfi.lt.

Статус специального свидетеля присваивается в том случае, когда человека допрашивают о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

Адвокат Андреевой Наталья Фоченкова подчеркнула, что Андреева могла отказаться от дачи показаний, однако она сотрудничает с правоохраной. "Сейчас ее допросили в качестве специального свидетеля — у такого свидетеля есть право на адвоката, есть право отказаться от дачи показаний. (…) Она не отказалась, она ведет себя открыто, даже дав согласие на начало допроса без адвоката. Она не чувствует своей вины. Она не вела против Литвы никакой деятельности", — сказала адвокат. По словам защитника, допрос планируется продолжить в четверг.