Член миссии ОБСЕ погибла при российском обстреле Харькова
Foto: Sputnik/Scanpix

Член миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине Марина Фенина погибла 1 марта при обстреле Харьковароссийскими войсками. Она получила смертельное ранение "во время поездки за продуктами для своей семьи в город, который стал зоной боевых действий", сообщила организация на своем сайте в среду, 2 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает ОБСЕ, в Харькове, как и в других украинских городах, множество жилых домов в центре разрушены в результате ракетных и артиллерийских обстрелов. Это привело к гибели невинных гражданских лиц, заявили генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и нынешний председатель организации — министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Они осудили российские обстрелы украинских городов и призвали к немедленному прекращению всех боевых действий.

По данным региональных властей, в ходе российских ударов по Харькову 1 марта погиб 21 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя