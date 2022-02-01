Членов семей госслужащих США обязали покинуть Беларусь
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На фоне усугубляющегося кризиса вокруг Украины Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Беларуси. Как отмечается в сообщении, обнародованном на сайте ведомства во вторник, 1 февраля, в связи с "необычным и вызывающим беспокойство наращиванием российской военной мощи вдоль белорусско-украинской границы" ситуация "непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность.

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Ездить в Беларусь не рекомендовалось и ранее — из-за пандемии коронавируса и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась ситуация на границе с Украиной.

Отзыв американских дипломатов из Киева


На прошлой неделе Госдепартамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. "24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства США в Киеве", — говорится в сообщении.

Госдеп также обеспокоен ситуацией в Беларуси. Переброска солдат в соседнюю с Украиной страну вызывает опасения по поводу того, что Россия, возможно, намеревается напасть на Украину с севера, гласит сообщение ведомства. По данным министерства обороны США, Россия продолжала размещать в Беларуси войска и в минувшие выходные.

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