Члены экипажа батискафа "Титан" погибли — компания-оператор

Компания OceanGate считает погибшими пассажиров ее батискафа "Титан", пропавшего при спуске к месту крушения "Титаника".

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Компания заявила в четверг, 22 июня, что считает погибшими пятерых пассажиров ее батискафа "Титан", пропавшего несколько дней назад при спуске к месту крушения "Титаника". Заявление компании передала медиакомпания CNN.

Ранее CNN также сообщила, что рядом с местом пропажи батискафа были найдены обломки, как полагают, внешнего корпуса "Титана".

На борту батискафа находились британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын, а также CEO OceanGate Стоктон Раш и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.