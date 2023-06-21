ЧП в аэропорту Вильнюса: перед взлетом самолет лишился шасси
Foto: Publicitātes foto

В среду, 21 июня, у самолета авиакомпании Brussels Airlines незадолго до вылета отвалилось одно из колес шасси. Об инциденте сообщает литовский телеканал TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Лайнер должен был вылететь в Брюссель в 15:15. В момент чрезвычайного происшествия самолет находился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Вильнюса.

"Если бы колесо шасси отвалилось при взлете или посадке, это, вероятно, привело бы к катастрофе с трагическими последствиями", — отмечает tv3.lt.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes