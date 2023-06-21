ЧП в аэропорту Вильнюса: перед взлетом самолет лишился шасси

В среду, 21 июня, у самолета авиакомпании Brussels Airlines незадолго до вылета отвалилось одно из колес шасси. Об инциденте сообщает литовский телеканал TV3.
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Лайнер должен был вылететь в Брюссель в 15:15. В момент чрезвычайного происшествия самолет находился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта Вильнюса.
"Если бы колесо шасси отвалилось при взлете или посадке, это, вероятно, привело бы к катастрофе с трагическими последствиями", — отмечает tv3.lt.
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