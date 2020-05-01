Что делать, если сварили много пива перед самым карантином? На севере Англии раздают бесплатно

Пивоварня на севере Англии, не зная, куда пристроить пиво в условиях, когда все питейные заведения закрыты на карантин, начала раздавать свой напиток бесплатно местным жителям.

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Пивоваренная компания Alnwick Brewery Company из графства Нортумберленд предложила людям приходить со своей тарой и набирать в нее пиво, а в качестве бартера попросила желающих сделать пожертвование в пользу Национальной службы здравоохранения (NHS).

По словам представителей пивоварни, один человек пошутил, что "привезет ванну".

Поскольку все пабы и бары в стране закрыты на неопределенное время, в пивоварне скопились десятки бочек, каждая ёмкостью 40 литров.

"Мы наварили пива к пасхальным праздникам. И вдруг все закрылось, и тогда мы задумались: что же нам с этим делать?", - рассказал совладелец предприятия Иэн Робинсон.

"Конечно, можно все и совсем бесплатно раздать, но почему бы не собрать пожертвования? У пива сравнительно недолгий срок хранения, остается всего три недели, так что все ближайшие пятницы мы продолжим розлив", - сказал Робинсон.

Такие "розливы" в предыдущие две пятницы помогли собрать около 450 фунтов (примерно 565 долларов), как в самой пивоварне, так и в фирменном магазине, который находится в ближайшем к ней городе Алник.

"Кто-то к нам приехал с двумя 20-литровыми сосудами. Люди приходят с пустыми бутылками из-под кока-колы и прочей разной тарой. Шутки юмора, которые тут раздаются в очереди - это отдельная тема", - говорит совладелец пивоварни, отмечая при этом, что нормы социального дистанцирования строго соблюдаются.

Часть сотрудников предприятия распущены в отпуска за счет государства, хотя пивоварня продолжает работать.

Помимо денежных средств Alnwick Brewery Company сделала пожертвования главной больнице Ньюкасла и местным домам престарелых в виде пирогов, печенья и предметов гигиены.