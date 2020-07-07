Что искал историк Соколов на картах Google после смерти аспирантки. Хроника суда

На суде по делу об убийстве петербургской аспирантки Анастасии Ещенко, тело которой было расчленено и брошено в реку Мойку, подсудимый — историк, бывший преподаватель убитой Олег Соколов — добился того, что его личная переписка с Ещенко, с которой он жил, была оглашена в открытой части процесса.

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Как многократно заявляла сторона защиты, преданные гласности смс и сохраненное в компьютере видео должны были охарактеризовать ситуацию, в которой жил Соколов, и объяснить "истинные причины трагедии". "Пусть люди услышат ужасающие слова, которыми [Ещенко меня] в конечном счете довела до безумия", — эмоционально заявил подсудимый.

На предыдущем заседании 29 июня, когда представители потерпевшей потребовали исследовать записи в мобильных телефонах и файлы с компьютеров в закрытой части процесса, Соколов возражал настолько активно, что сорвался на крик и получил замечание от судьи.

За неделю, отведенную судьей Юлией Максименко, стороны защиты и обвинения не смогли договориться, что можно оглашать, — а что нет, и, невзирая на аргументы потерпевших о необходимости "защиты чести" покойной Ещенко, судья вняла доводам адвоката Соколова и разрешила зачитывать переписку в ходе видеотрансляции в открытом доступе.

Была оглашена смс-переписка Соколова с бывшей (третьей) женой, где речь шла исключительно о встречах 63-летнего подсудимого со своими двумя маленькими дочерьми и о денежных переводах. Затем перешли к личным посланиям между ним и Ещенко за период с 2018 года. (Соколов заявлял, что в течение 15 месяцев жил в невыносимой ситуации, подвергаясь оскорблениям от Ещенко).

Большую часть переписки составили дружеские, любовные и бытовые эсэмэски с часто повторяющимися "я тебя очень люблю", и лишь с июля 2019 года появились фразы "я тебя ненавижу", "с бабами общаешься?" и оскорбления, частично нецензурные. Их было около пяти за четыре месяца, и в них выражалось негативное отношение Анастасии к тому, что Соколов не отвечал на ее звонки, к тому, как он общается с бывшей женой и к его семейству.

"Пусть люди узнают правду"

Судя по выступлениям адвоката Сергея Лукьянова и самого Олега Соколова, защита собирается апеллировать к общественному мнению и к прессе, чтобы изменить сложившийся в СМИ образ известного профессора "как какого-то ужасного маньяка". Но для этого нужно создать образ убитой, которая постоянно изводила своего возлюбленного. "То, что она говорила — это было ужасно, чудовищно, омерзительно!" — многократно восклицал обвиняемый в ходе заседаний.

После зачитки смс-сообщений адвокат брал слово и уточнял, какие именно нецензурные слова, употребленные Ещенко в адрес Соколова, были указаны со звездочками в первоначальных протоколах следователей.

Большие надежды защита возлагала на видео с девушкой, визуально напоминающей Анастасию Ещенко, которое находилось в компьютере Олега Соколова. Эта запись уже была слита в интернет, но адвокат был крайне настойчив в своем требовании показать запись в открытом заседании.

На ней запечатлен момент ссоры незадолго до смерти Ещенко — девушка требует, чтобы производящий видеозапись отошел и дал ей пройти. "Я тебя больше не люблю", — говорит она. "Это я понял", — отвечает снимающий голосом, похожим на голос Соколова. Чуть позже девушка кричит: "Ты что меня бьешь, какое ты имеешь право!" — и произносит оскорбительные слова.

Судебная тяжба

Было зачитано также агрессивное и оскорбительное послание, отправленное Соколову не Анастасией Ещенко, а совсем другими людьми — сторонниками эксцентричного литератора Евгения Понасенкова, с которым Соколов вел несколько гражданских тяжб.

Тема тяжелых отношений с Понасенковым всплыла за время судебного заседания в этот понедельник трижды. При зачитывании эсэмэсок с телефонов, найденных в квартире, где жили Соколов и Ещенко, подсудимый, на время забыв об "ужасающих оскорблениях" со стороны девушки, стал просить суд найти в телефоне угрожающее послание от Понасенкова за 2018 год.

Также осмотр телефонов показал, что в дни перед смертью Ещенко 8 ноября Соколов созванивался и переписывался с адвокатом по гражданскому иску против Понасенкова (одно из судебных разбирательств закончилось 29 октября 2019 года не в пользу Соколова).

И более того — анализ поисковых запросов в компьютере, проведенный на судебном заседании 5 июля, показал, что в часы между смертью Анастасии Ещенко и моментом, когда ее расчлененное тело извлекли из реки Мойки, Соколов просматривал в интернете материалы по запросу "Соколов Понасенков".

Карты Google

Исследование вещественных доказательств и протокола осмотра вещей, найденных в квартире Соколова после смерти Ещенко, показало, что ночью и днем 8 ноября (день смерти девушки) и в ночь на 9-е с компьютера Олега Соколова было совершено множество просмотров гугл-карт Петербурга — он искал места на набережных Мойки и реки Пряжки.

Согласно чеку, извлеченному из мусорного ведра в квартире историка, 8 ноября в 13 часов 28 минут он приобрел в магазине "Леруа Мерлен" упаковку черных мешков объемом 220 литров, клей "Супермомент Идеал" и 45 метров упаковочной ленты.

Самого профессора обнаружили в ночь на 9 ноября в воде около дома 90 по набережной Мойки и достали из реки вместе с рюкзаком, в котором оказались две женские руки с маникюром красного цвета.

"Талантливый и вспыльчивый"

Подробности того, что происходило на этом участке набережной, суд заслушивал на предыдущем заседании 29 июня.

Свидетель — таксист, первым услышавший крики Соколова о помощи — дал показания о том, что пытаясь вытащить человека из воды, увидел рядом в воде на трапе и рюкзак. Он удивился ("Зачем вещи в воду?") и подтащил сумку ближе к берегу.

Вызванные им сотрудники МЧС вытащили Олега Соколова из воды, а роковой рюкзак отнесли в машину скорой помощи и положили рядом с ним.

Прокурор особо интересовалась, почему свидетель подумал, что это вещи именно Соколова, и кто перемещал роковой рюкзак.

Другие свидетели в прошлый понедельник заслушаны не были, но в процессе зачитали письменные показания одного из полицейских, прибывших на набережную Мойки и с подачи медиков обнаруживших в кармане Соколова пистолет, а в рюкзаке — части тела.

Также 29 июня судья выслушала, что рассказывали следователям об Олеге Соколове его отец и мать: они живут в Петербурге. Оба, согласно письменным показаниям, не верят, что их сын, всегда бывший отличником, талантливый ученый, закончивший Политех, а затем исторический факультет, мог совершить убийство. И отец и мать подсудимого в своей характеристике сына употребили слово "вспыльчивый".