Что известно о задержании Марины Овсянниковой, показавшей антивоенный плакат в программе "Время"

Сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова ворвалась в кадр в прямом эфире программы "Время" с антивоенным плакатом. Ее задержали, и до утра не было известно, где она находится и что ей грозит.

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Официальной информации о задержании Овсянникова пока нет. Государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Следственный комитет России начал доследственную проверку.

"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России).

Это новая уголовная статья, экстренно принятая после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину. За "публичное распространение" информации о военных действиях "с использованием своего служебного положения" предусмотрен штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

До утра с ней не было никакой связи.

Местонахождение журналистики остается по-прежнему неизвестным, сообщил телеграм-каналу "Можем объяснить" адвокат Анри Цискаришвили. Адвокаты думали, что она находится в ОВД "Останкино" или в отделении полиции на территории самого телевизионного комплекса, но там адвокатам найти ее не удалось. Таким образом, она находится в неизвестном месте уже больше полусуток. У Овсянниковой двое детей.

По словам источника ТАСС, административное дело против Овсянниковой возбуждать не стали - полиция сразу передала дело в СКР. По административным статьям в марте было составлено несколько сотен протоколов в отношении людей, выступавших против войны. Уголовное дело им грозит в случае повторного привлечения к административной ответственности.

"В любом случае следствию по таким делам необходимо будет доказывать три обстоятельства: распространенные сведения об использовании армии были недостоверными; лицо, распространившие эти сведения знало о том, что они ложные; лицо распространяло ложные сведения под видом достоверных", - прокомментировал ситуацию правозащитник Павел Чиков.

"То есть в данном случае зрители должны были воспринять появление плаката в эфире как часть новостной программы", - написал он в своем телеграм-канале.

Чиков напомнил, что Верховный суд России в 2005 году подтвердил необходимость различать факты, которые можно проверить, и мнения, которые проверить невозможно, а следовательно их нельзя квалифицировать как ложные или достоверные.

Овсянникова оказалась в кадре в прямом эфире вечерней программы "Время". Она встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим "остановить войну" и "не верить пропаганде". Режиссер не сразу переключился на другой сюжет, а телеведущая невозмутимо продолжила читать текст по суфлеру.

Позже стало известно, что Овсянникова перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, записала обращение. В нем она назвала то, что сейчас происходит на Украине, "преступлением", а Россию "страной-агрессором". Ответственность за происходящее она возложила на президента России.

Кроме того, она сообщила, что последние годы работала на "Первом канале" и что ей "стыдно за это", поскольку она "позволяла говорить ложь с экрана телевизора".

"Первый канал" заявил, что проводит служебную проверку. "В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", - говорится в заявлении пресс-службы канала.

Андреева позже выложила видео, в котором она, очевидно, комментирует произошедшее и свое поведение во время эфира: "Что бы ни случилось, стой как скала".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову: "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны".

С того момента, как личность Овсянниковой стала известна, она получила огромное число комментариев с благодарностью на своей странице в "Фейсбуке" на украинском, русском и английском языках.

После 24 февраля в России были заблокированы сайты многих СМИ, радио "Эхо Москвы" было ликвидировано по решению собственника, а телеканал "Дождь" (признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента) приостановил работу.