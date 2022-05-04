Что произойдет, если Владимир Путин официально объявит Украине войну

В понедельник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине. Что на практике означает формальное объявление войны? И как в России может проходить мобилизация?

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Как утверждают источники Си-эн-эн, Путин может воспользоваться символическим значением Дня Победы, чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо об эскалации боевых действий, либо и о том, и другом. Наиболее вероятным, по их мнению, будет сценарий официального объявления войны Украине.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля, однако российские власти настаивают, что там проходит "специальная военная операция". Слова "война" и "вторжение" применительно к боевым действиям в Украине фактически находятся под запретом.

Как пишет Си-эн-эн, официальное объявление войны может усилить общественную поддержку боевых действий в Украине, а также позволит российским властям объявить мобилизацию, в которой Россия сейчас очень нуждается.

Предположение, что 9 мая Путин может объявить мобилизацию, а также заявить о полномасштабной войне "против мирового нацизма", ранее выдвигал министр обороны Британии Бен Уоллес.

В то же время, по словам папы римского Франциска, венгерский премьер Виктор Орбан во время их встречи 21 апреля сообщил ему, что российские власти 9 мая планируют закончить боевые действия.

Путин в начале марта говорил, что в России нет предпосылок для введения военного или какого-либо иного особого положения, поскольку оно вводится только в случае внешней агрессии.

Внешней агрессией, согласно Федеральному конституционному закону "О военном положении" может быть признан целый список действий (полные формулировки содержатся в тексте закона):

Нападение армии иностранного государства на территорию Российской Федерации, военная оккупация, любая аннексия территории или ее части;

Применение оружия против России. Например, обстрел территории или бомбардировка;

Блокада портов или берегов;

Нападение иностранной армии на российские войска независимо от места их дислокации;

Предоставление государством своей территории для агрессии против России;

Засылка иностранным государством вооруженных групп, иррегулярных сил или наемников, которые применяли бы вооруженную силу против России.

Состояние войны и военное положение

Военное положение может быть введено также после формального объявления Россией войны. Сама процедура этого объявления в российских законах не прописана. Там лишь указаны условия объявления состояния войны в стране.

Состояние войны фактически приводит к введению военного положения, хотя это разные вещи с точки зрения права - термин "состояние войны" имеет отношение к межгосударственным отношениям, "военное положение" - особый правовой режим внутри государства.

В статье 18 закона "Об обороне" говорится, что "состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации".

Понятие объявления войны содержится в международном праве. В "Конвенции об открытии военных действий", принятой в Гааге в 1907 году, говорится, что военные действия "не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны", после чего государства переходят в "состояние войны".

Военное положение в России регулируется несколькими законами - "О военном положении", "Об обороне", "О мобилизации", "О связи", "О воинской обязанности и военной службе". Оно имеет отношение практически ко всем областям государства - общественной жизни, органам власти, экономике, бизнесу, прессе, политическому регулированию и другим.

Президент и исполнительная власть получат в такой ситуации исключительные полномочия. Может быть прекращена деятельность политических партий; запрещены митинги, собрания и пикеты; введена цензура; ограничено движение людей, включая запрет на выезд из страны, смену места жительства; объявлен комендантский час; у жителей может быть в любой момент изъято имущество для нужд обороны; запрещена продажа оружия и многое другое. Список мер перечислен в статье 7 закона "О военном положении".

Мобилизация

В условиях военного положения может быть объявлена мобилизация. Она может быть полной или частичной, то есть вводиться на всей территории страны или в отдельных ее частях. Мобилизация не связана с введением военного положения - ее могут объявить без него, а также не начинать, если оно было введено.

Само это понятие имеет отношение не только к тем, кого призовут в армию. Мобилизация касается органов власти, промышленности и вообще всей экономики.

Но прежде всего, она имеет отношение к вооруженным силам, которые будут пополняться военнослужащими из запаса. Запас состоит из мобилизационного людского резерва и мобилизационного людского ресурса.

Первая группа - наиболее готовые к мобилизации резервисты, которые заключили с государством специальный контракт, вторая - все остальные резервисты, отслужившие в армии и зачисленные в запас.

Некоторые из тех, кого можно было бы призвать в армию в условиях мобилизации, могут получить бронь - гарантию того, что они останутся на своих рабочих местах. Это нужно, чтобы обеспечить работу предприятий и органов власти.

Объявление войны и мобилизация могут решить как минимум две проблемы, с которыми, как отмечают многие эксперты, столкнулась российская армия - нехватки личного состава на войне и отказов отправляться в зону боевых действий в Украине.

В настоящее время наступление российской армии в Украине, как отмечают наблюдатели, развивается невысокими темпами. По словам представителя Пентагона, российские войска добились незначительных успехов к востоку от украинских городов Изюм и Попасная, но прогресс был "вялым и неравномерным".

Кроме того, Пентагон заметил, что российские силы, по-видимому, боятся риска и стараются избегать жертв среди своих войск, как в воздушной, так и в наземной войне.

Британское военное ведомство в свою очередь отмечает, что во время вторжения в Украину Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около двух третей всей наземной боевой силы России.

Косвенно о том, что российской армии не хватает людей, свидетельствует также то, что министерство обороны России уже с начала марта пытается вербовать контрактников на гражданских сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob.

Введение военного положения и объявление всеобщей мобилизации широко обсуждается в социальных сетях, его поддерживают многие военные или околовоенные эксперты и блогеры. Один из самых заметных сторонников - Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), известный тем, что активно участвовал в боевых действиях 2014 года в Донбассе. По мнению сторонников мобилизации, Россия не сможет победить в войне с Украиной, не обеспечив себе многократный перевес в живой силе.

Однако в блогосфере многие также опасаются, что военное положение, еще большее, чем сейчас, ограничение прав и свобод, экономические меры вместе с принудительной мобилизацией чреваты социальным недовольством в обществе, которое и без того испытывает трудности.

Экономика

Военное положение может оказать серьезное воздействие на экономику страны.

Отдельным пунктом в законе о военном положении прописано положение организаций. Например, фирмы обязаны предоставлять свое имущество для нужд обороны. При этом государство обязуется выплачивать стоимость этого имущества.

Правда, по тому же принципу изымать имущество можно будет и у граждан на территории, где введено военное положение. Также организации обязаны выполнять заказы и задания в целях обороны - в соответствии с заключенными договорами.

Граждан, судя по тексту закона, можно будет привлекать к работам для нужд обороны. Так, они должны будут участвовать в ликвидации последствий применения оружия, восстановлении объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также помогать, например, бороться с пожарами.

Статья 8 Закона "О военном положении" позволяет в период действия военного положения вводить фактически любые меры, которые могут повлиять на экономическую деятельность, - в частности, могут вводиться временные ограничения на "осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, […] порядок и условия процедур банкротства, режим трудовой деятельности".