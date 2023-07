Что такое морские дроны, которые использовались для атаки на Крымский мост?

После удара по Крымскому мосту остается загадкой, какие именно аппараты были использованы для этого. Взрывы произошли ночью, поэтому видеозаписей не осталось. Можно уверенно говорить лишь о том, что это были беспилотные, или, как говорят про плавсредства, безэкипажные катера, начиненные взрывчаткой.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили "Би-би-си" источники в СБУ. "Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — рассказал собеседник. Других подробностей ведомство не предоставило.

Российский Национальный антитеррористический комитет заявил, что атака была произведена "двумя беспилотными надводными аппаратами".

В открытых источниках есть два свидетельства, которые могут очень приблизительно указывать на характеристики аппаратов.

Первое — это сообщение телеграм-канала Mash, в котором утверждалось со ссылкой на собственную информацию, что дроны могли быть сделаны на основе водных мотоциклов.

"По нашей информации, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров", — говорилось в сообщении.

Второе — две видеозаписи, сделанные, предположительно, накануне удара по мосту в районе Севастополя. 16 июля, как утверждают пророссийские телеграм-каналы, Севастополь атаковали сначала воздушные дроны, а потом морские. Все они, как утверждается, были уничтожены.

В одном ролике видно, как в воде возле берега движется некий темный объект, по которому ведется огонь. На втором — некое плавсредство, очень похожее на водный мотоцикл. Канал Mash, распространивший ролик, утверждает, что это безэкипажный катер. На видеозаписи показан взрыв на воде, возможно, это было уничтожение этого аппарата.

Фото: AFP

На Крымский мост, согласно одной из версий, которую написала газета "Коммерсант", всего было две атаки — в ходе первой к мосту пытались прорваться дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, во второй — применялись "более совершенные штатные боевые, а не самодельные аппараты".

Взрывы произошли на поверхности воды в нескольких метрах от пролета и при этом были настолько сильными, что привели к повреждению железобетонной конструкции. Поэтому в обсуждениях в социальных сетях и прессе звучали разные оценки количества взрывчатки, необходимой для нанесения такого ущерба, но везде речь шла о нескольких сотнях килограммов — вплоть до 500.

Если аппарат, который показан на видео Mash, действительно ударный морской дрон ВСУ, созданный на базе водного мотоцикла, то в его конструкцию нужно было внести много изменений.

Во-первых, гидроциклы сделаны не для дальних путешествий. Их изначально разрабатывали для спорта, отдыха и развлечений. Это быстрые катера, рассчитанные на перевозку одного-двух, максимум, трех человек. И самое важное в нем не дальность, а скорость.

Для ударного безэкипажного катера скорость и маневренность тоже важны, но скорее на последнем участке — во время захода на цель.

Но не менее важна для него и дальность, потому что запускают такие дроны на большом расстоянии. Подойти на большом судне близко к цели слишком опасно, потому что его могут заметить.

Максимальная дальность гидроциклов по подсчетам разных источников составляет от 130 до 270 км. Она зависит от конкретной модели аппарата, массе полезной нагрузки, скорости и направлении ветра, водных течений, солености воды, температуры воды и воздуха и, наконец, от режима работы мотора.

Если посмотреть на карту, то 270 км — это расстояние от моста примерно до центра Черного моря. Однако такая дальность может быть достигнута только в идеальных условиях, и при этом сам аппарат должен идти по прямой, не совершая маневры, в максимально экономичном режиме.

И, вероятно, не должен быть полностью загружен. Максимальный вес, который может перевозить средний гидроцикл, составляет для крупных моделей около 270 кг.

Однако, поскольку речь идет о безэкипажном катере, то на нем должна находиться аппаратура управления, связи, навигации. Это тоже снизит его полезную нагрузку.

Поэтому многие комментаторы усомнились в том, что мост можно было бы взорвать одним или двумя гидроциклами.

Фото: United24

Утверждение источника Mash о том, что гидроциклы могли "идти к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров", тоже вызывает сомнения, поскольку это увеличило бы сопротивление воды и снизило дальность действия.

Украина получала безэкипажные морские аппараты из-за границы. С начала полномасштабного вторжения России западные партнеры передали Украине несколько морских дронов. В частности, это публично сделала Великобритания. Однако предоставленные ею в августе 2022 года шесть беспилотных аппаратов REMUS-100 являются небольшими по размерам подводными дронами, которые используются исключительно для разминирования.

Украина уже применяла безэкипажные аппараты против российских сил на море.

Самой успешной атакой был рейд безэкипажных катеров 29 октября 2022 года, когда нескольким аппаратам удалось прорваться к стоянке кораблей и, по данным британской разведки, повредить тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь.

Как минимум, одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор.

Российские военные утверждают, что все три катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии "Хурса", который вернулся в Севастополь своим ходом.

Как написал в своем блоге независимый военный аналитик, специалист по морским военным вопросам Эйч-Ай Саттон, в открытых источниках в 2022-2023 годах фигурировали несколько типов различных безэкипажных катеров, а также один подводный аппарат.

***UPDATE***

Here -> https://t.co/2jmMyRjaPC

Thread 1/6

The latest #Ukrainian maritime drone (USV) is a modified commercial jet ski. Previously Ukraine used bespoke hulls with jet ski propulsion.

Let's unpack it.#OSINT pic.twitter.com/2NUtAGyiCx