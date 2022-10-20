Что такое ТЭЦ и ТЭС и почему Россия хочет уничтожить их в Украине

Уничтожение украинской энергосистемы — новая цель российских атак. С начала октября Россия атакует электроподстанции, ТЭС и ТЭЦ по всей стране. Но украинцы их ремонтируют — и электричество возвращается к потребителям. В чем смысл таких обстрелов?

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"С 10 октября 30% украинских электростанций разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", — заявил президент Украины Владимир Зеленский, назвав новую тактику россиян "террористической".

Действительно, объекты энергетической инфраструктуры в первую очередь направлены на обеспечение гражданского населения, а не военных нужд.

Атаки на них запрещены международными конвенциями.

Владимир Путин публично признал, что планировалось поразить 29 "объектов, намеченных министерством обороны", и почти все — успешно.

Что такое ТЭЦ и ТЭС?



Ракетным ударам, иногда даже повторным, подверглись ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (обе — в Киеве), Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Пострадали также десятки электроподстанций.

Некоторые регионы, в том числе и Киев, на несколько часов остались без электроснабжения. Но в целом ситуацию удалось исправить, и применять веерные отключения потребителей долгое время не требовалось. А сами пострадавшие объекты уже активно ремонтируются и возвращаются в строй.

Так почему Россия выбрала именно ТЭЦ, ТЭС и подстанции как основные мишени нового этапа войны?

ТЭС (теплоэлектростанция) — это объект, генерирующий электроэнергию путем сжигания топлива, например, газа или угля, в специальных котлах. В них также по трубам циркулирует вода, которая при нагреве превращается в пар. А он вращает турбины, которые и генерируют ток.

Впервые такую станцию запустили почти 150 лет назад в США. А на территории бывшего СССР массовая электрификация началась с середины 1920-х годов.

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — это станция, вырабатывающая одновременно и электроэнергию, и тепло для потребителей. Нагретая вода с помощью насосов подается в помещения потребителей.

Следует заметить, что в последние годы доля электроэнергии именно от ТЭЦ и ТЭС в Украине уменьшалась. К этому, в частности, привели высокие цены на природный газ и недостаточное количество угля.

Зато растет процент атомной энергии. По состоянию на 2021-й год четыре АЭС обеспечивали 55% производства электричества в стране, а почти полсотни ТЭЦ и ТЭС — лишь 29%. Остальное покрывала ветровая, солнечная и гидроэнергия.

Подстанции предназначены для приема, распределения и преобразования электроэнергии. Это фактически помещение или территория с набором трансформаторов, которые преобразуют ток высокого напряжения, полученный с ТЭС или АЭС, в электроэнергию меньшего напряжения для питания электроприборов.

У Украины есть определенный запас трансформаторов, генераторов и другого оборудования для ремонта этих объектов. Кроме того, страна оперативно получает помощь от западных партнеров.

Например, 17 октября "Укрэнерго" сообщило, что Польша и Бельгия передали трансформаторы из собственных аварийных запасов, а также генераторы и изоляторы для линий электропередач. Помогать с восстановлением энергетической инфраструктуры согласилась также и Япония.

Как вода спасла Киев от обесточивания

Но любой ремонт — это время. Особенно учитывая то, что Россия зачастую повторно атакует энергетические объекты.

На период, пока такой объект не генерирует электроэнергию, потребителей подключают к другому. Так, к примеру, когда российские ракеты поразили ТЭЦ в Киеве, горожан выручила ГЭС (гидроэлектростанция). В ГЭС вместо пара вода под давлением вращает турбины, генерируя электрический ток.

Правда, спуск воды из Киевского водохранилища через турбины ГЭС привел к повышению уровня воды в Днепре, в частности, в пределах Киева.

"Поднятие уровня воды было обусловлено тем, что начали выделять больше энергии станции Днепровского каскада, и этим была компенсирована нехватка электроэнергии в данный конкретный момент времени именно в столичном регионе", — объясняет Украинской службе Би-би-си эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук подтверждает эти данные, но и приводит свои предостережения.

Он говорит, что активное использование ГЭС может привести к критическому снижению воды в водохранилище, которому затем потребуется длительное время для заполнения и восстановления работы.

"На самом деле плохо, что они в "Укргидроэнерго" спускают свои запасы воды… Нас ждет еще весна, и там еще необходимо дождаться паводка, чтобы вода пришла и дала ресурсы для выработки электроэнергии", — указывает аналитик.

Однако генерация энергии с ГЭС помогала покрыть лишь пиковые нагрузки в вечерние и утренние часы, основной объем тока в течение дня предоставляют атомные станции. В частности, для Киевского региона — это Ровенская АЭС.

Но атомная энергетика также имеет свои особенности.

"Атомные блоки не могут увеличивать свою нагрузку в течение суток, они работают с постоянной нагрузкой, обеспечивают базовое потребление электроэнергии", — объясняет Рябцев.

Соответственно, должен быть дополнительный источник электроэнергии, который и будет покрывать пиковые часы в течение дня. Обычно именно эта роль отводилась ТЭС и ТЭЦ.

Однако сейчас они повреждены. Власти призвали граждан уменьшить нагрузку на систему в утренние и вечерние часы.

Альтернатива этому — принудительное отключение части потребителей в эти временные промежутки.

Юрий Корольчук однозначно выступает за этот путь: "Призывы к потребителям экономить электроэнергию дают меньший эффект. Принудительные отключения — это единственный правильный вариант".

Зачем Россия атакует ТЭС и ТЭЦ

Итак, ТЭС, ТЭЦ и подстанции — это объекты, частичное поражение которых не приводит к критическому разбалансированию всей энергосистемы страны.

Кроме того, следует заметить, что построенные в советские времена теплоэлектростанции — это довольно прочные объекты, которые непросто полностью разрушить даже ракетными обстрелами.

Однако эксперты считают, что российские удары призваны решить другую задачу. Это не столько разрушение, сколько "пристрелка".

Такие же ракетные удары по украинским ТЭЦ, но уже во время отопительного сезона, могут привести к более катастрофическим последствиям, чем несколько часов без света.

"Если будут разрушены ТЭЦ, когда на улице минус 10-15 градусов, то существует опасность выхода из строя всей трубопроводной системы, которая транспортирует теплоноситель от этой станции к потребителю", — говорит Рябцев.

"Если замерзнет вода в этих трубах, она просто разорвет трубы, восстановить ее будет невозможно, — отмечает он и напоминает такой случай в украинской истории. — Была такая проблема в Алчевске (в январе 2006 года, — Ред.), когда из-за выхода из строя ТЭЦ полностью была разрушена система централизованного теплоснабжения. Она просто самоликвидировалась. Это очень опасно".

Отопительный сезон в столице должен начаться уже 20 октября. "Решение о старте сезона мы приняли, исходя прежде всего из погодных условий — постепенное похолодание и низкая температура ночью", — пояснил мэр Виталий Кличко.

Юрий Корольчук считает, что Россия специально демонстрирует украинскому руководству, что может произойти во время холодов: "Я бы расценил так, что все эти удары носят подготовительный характер к отопительному сезону. Они направлены больше на момент переговоров, это такая попытка принудить Украину к переговорам".

Кроме того, по мнению эксперта, Россия пытается найти слабые места и "расшатать" украинскую энергосистему. По его данным, на самом деле нанесенные удары поразили не 30%, а 10% украинской энергетики, но уже имели ощутимые последствия.

"Технически ущерб наносится, но на таком уровне, чтобы система функционировала. Я это сравниваю с расшатыванием забора. То есть ты берешь и понемногу качаешь-шатаешь его, когда-то он может упасть", — рассуждает эксперт.

В контексте стратегии "расшатывания" особую роль, по его мнению, играют постоянные атаки дешевыми дронами на электроподстанции. Каждое поражение трансформаторов заставляет останавливать распределение энергии, восстанавливать оборудование и запускать его снова.

Что может сделать Украина?

И независимые эксперты, и власть сходятся в одном: лучшая защита объектов энергетической инфраструктуры Украины — это усиление систем противоракетной и противовоздушной обороны непосредственно над ними.

"Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами", — убеждает министр энергетики Герман Галущенко западных партнеров.

Практические рекомендации самим украинцам — это уже упомянутые призывы сократить потребление электроэнергии в течение дня, а особенно — в часы вечернего пика, с 17-00 до 23-00.

"Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую так пытаются разрушить россияне", — объясняет министр.

Это дает определенные результаты. Например, 10 октября, в день массовых ракетных ударов, украинцы в вечерние часы добровольно уменьшили потребление примерно на 10-11%.

Еще один обсуждаемый вариант — импорт электроэнергии в Украину из стран Европейского союза. До 11 октября ситуация была противоположной — Киев, имея избыток энергии, экспортировал ее в ЕС.

Атаки на энергосистему заставили прекратить этот экспорт.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль отметил, что возможность импорта энергии из Европы есть, но пока нет такой необходимости.

"Сейчас нет необходимости ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электроэнергии. Такая возможность при необходимости у нас есть", — говорит он.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук скептически относится к такой потенциальной возможности. По его словам, европейские соседи Украины на самом деле могут предоставить лишь "небольшие объемы" электроэнергии, а кроме того, есть технические проблемы с тем, как доставить ее к украинским потребителям.

"Некий объем электроэнергии из ЕС действительно может закрыть какую-то часть от потребности. Но если будет, например, блэкаут в Украине, то ее [электроэнергию] просто не смогут здесь принять", — считает он.

Сейчас главным гарантом стабильной работы украинской энергосистемы остается только безопасное небо, надежно защищенное от российских ракет.