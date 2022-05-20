Судьба сдавшихся в плен украинских солдат, оборонявших Мариуполь, остается неясной. В прокремлевских пабликах раздаются требования жестоко покарать бойцов полка "Азов", которых российская пропаганда называет "нацистскими преступниками". Но у Украины тоже имеется немалое количество российских пленных, многих из которых подозревают в особо тяжких военных преступлениях, так что ответ может быть зеркальным. Как Москва и Киев собираются решать проблему военнопленных?

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В четверг 19 мая минобороны России показало новое видео с пленными украинскими бойцами, оборонявшими "Азовсталь".

По информации российской стороны, всего с 16 мая (когда договорились о вывозе раненых военных с завода) в плен сдались уже 1730 солдат, 80 из которых тяжелораненые. Сколько еще людей могут оставаться в подземных катакомбах, неизвестно.

Как сообщали российские СМИ, тяжелораненых доставили в больницу в Новоазовске — это к востоку от Мариуполя, на границе с Россией.

Большую часть военнопленных отправили в исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком — по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, там уже находятся три-четыре тысячи мариупольцев, не прошедших так называемую фильтрацию.

Еще как минимум 89 человек из числа оборонявших "Азовсталь" вывезли в Россию и заключили в СИЗО-2 Таганрога.

Краткая предыстория

Мариуполь был окружен российскими войсками в первых числах марта, вскоре после начала войны. Город обороняли бойцы полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, силы территориальной обороны и полиции. Оборона Мариуполя оттянула на себя крупные подразделения российской армии и позволила украинским военным выиграть время — подготовить новые рубежи обороны и резервы.

В конце апреля российским войскам удалось занять большую часть города, а украинские военные (а с ними и гражданские лица) оказались заблокированы на заводе "Азовсталь". Против них были брошены танки, тяжелая артиллерия и авиация, но сопротивление продолжалось.

Защитники комбината сообщали, что в подземельях на территории предприятия в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи находятся около 600 раненых.

В ночь на 17 мая Генштаб ВСУ объявил о проведении "операции по спасению" военных с "Азовстали". В заявлении ведомства говорилось, что 53 человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих — в Еленовку.

"Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава", — сообщил Генштаб, уточнив, что военных вернут в Украину "через процедуру обмена".

Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что "украинские герои нужны Украине живыми", а работа по их возвращению "требует деликатности и времени".

Кто против обмена

Обмен военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами — обычная мировая практика. Как правило, во время военного конфликта обмен происходит из расчета "один к одному", но если в плен попал высокопоставленный военный, противник может затребовать за него и больше.

По окончании военных действий и заключении мирного соглашения обмен обычно происходит по принципу "всех на всех". Это правило может не работать только в случае безоговорочной капитуляции одной из сторон.

Российским сторонникам войны идея обмена не нравится. Один из активных участников конфликта 2014 года в Донбассе, экс-глава самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) написал в своем телеграм-канале: "Судя по сообщениям — капитуляции не состоялось, а произошел очередной позорный договорняк. Подождем итогов. Если в ближайшие дни "героев Азова" будут засыпать цветами в Киеве — можно будет констатировать очередной триумф вредительства и идиотизма в одном флаконе".

Еще более радикально настроен телеграм-канал "ПриZрак Новороссии" — он называет оборонявший Мариуполь полк "Азов" "идеологически-русофобским подразделением", главная цель которого — "уничтожение и геноцид русских/советских людей".

Его авторы открыто призывают не оставлять никого из пленных в живых, причем перед этим "показательно" подвергнуть их пыткам.

Против обмена высказываются и некоторые российские политики. 17 мая депутат Госдумы от фракции "Справедливая России — За правду" Анатолий Вассерман предложил принять постановление или закон, запрещающие обмен "нацистских преступников".

По каким критериям украинских военнослужащих надлежит причислять к нацистским преступникам, Вассерман не пояснил, но спикер Думы Вячеслав Володин идею немедленно поддержал и привлек к ее развитию комитеты по обороне и по безопасности.

Планировалось приступить к рассмотрению проекта постановления уже в среду, 18 мая, но что-то забуксовало — Дума не стала обсуждать инициативу Вассермана.

По информации "Коммерсанта", у Москвы действительно нет планов по обмену укранских военных, и российским властям не хочется загонять себя в слишком жесткие рамки на возможных переговорах об обмене.

Утром 18 мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в своем телеграм-канале, что "всех неонацистов из "Азова" нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской народных республиках".

По информации издания, одобряют такой подход и в нижней палате парламента.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу украинских военных будет решать суд.

"Процесс очень чувствителен"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр считает, что заявления российских политиков о невозможности обмена пленных "азовцев" предназначаются исключительно для внутренней пропаганды.

"В течение этой операции спасения и в ходе переговоров оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления", — заявила Маляр.

"Продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", — сказала она.

У Украины тоже есть много российских военнопленных, которых украинские власти могут отдать под суд, обвинив в военных преступлениях — например, в массовых убийствах мирных жителей, насилии над населением и мародерстве.

Один такой судебный процесс уже идет в Киеве — российского военнослужащего Вадима Шишимарина обвиняют в убийстве безоружного мирного жителя. В ходе слушаний россиянин признал вину, ему грозит пожизненное заключение.