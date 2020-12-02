Чубайс уходит из "Роснано". Путин нашел ему замену

Президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить "Роснано". Об этом сообщает РИА Новости. Таким образом Путин нашел замену Анатолию Чубайсу, занимавшему пост главы госкорпорации с 2011 года. Сообщения о его уходе из компании появлялись в ноябре.

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"Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", — сказал президент в ходе встречи с Куликовым в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что без развития нанотехнологий у российской экономики нет будущего. Также Путин отметил, что правительство подготовило предложения по поддержке "Роснано". "Определенные предложения уже правительство сформулировало. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше", — добавил президент.

Ранее Куликов руководил корпоративной реформой и обновлением стратегии "Ростеха". Как отмечал глава госкорпорации Сергей Чемезов, по ее итогам были созданы отраслевые кластеры, появился институт индустриальных директоров, удалось провести оптимизацию центрального аппарата и холдингов. В ходе кураторства Куликова утвердили стратегию работы госкорпорации, предполагающую рост доли гражданской продукции в общей выручке "Ростеха" до 50 процентов до 2025 года. По итогам 2019 года на нее приходилась лишь треть выручки.

В ноябре российское правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в рамках которой Анатолия Чубайса ждет новое назначение. Информация о том, какую именно должность он может, пока не поступала. В СМИ сообщалось, что ему предложили покинуть свой пост и "заняться Арктикой". Она считается ключевым регионом России, чья значимость в ходе глобального потепления только возрастет. Сам Чубайс заявил, что любит север, но "начальником Арктики" становиться не намерен.

Чубайс — один из идеологов и руководителей экономичесих реформ в России 1990-х, в частности, он запустил ваучерную приватизацию — первый этап массовой передачи госсобственности в частные руки. В правительстве Егора Гайдара он работал над программой масштабных экономических реформ. Главная из них, получившая название "шоковая терапия", предусматривала сокращение бюджетных расходов и либерализацию цен. В итоге это обернулось возросшим дефицитом бюджета и гиперинфляцией. С середины 1990-х он занимал разные ключевые посты в правительстве и госкомпаниях, в том числе, был главой администрации президента и министром финансов.

Чубайс занимал пост председателя правления "Роснано" с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом президента России Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации. Компания отвечает за госполитику по развитию наноиндустрии и выступает соинвестором в проектах в сфере оптики и электроники, медицины и фармацевтики, а также эренгоэффективности. Среди успешных фирм, которым она помогла развиться, производитель упаковочной пленки "Данафлекс", микросхем "НИИМЭ и Микрон", систем безопасности "Элвис-НеоТек". Не обошлось и без критики: "Роснано" известно своим авторитарным стилем управления, требует у "подопечных" слишком много отчетности и согласований, часто вмешивается в корпоративную политику.