Появились новые сообщения о том, что в ЧВК "Вагнер" могут практиковать внесудебные казни дезертиров и провинившихся, в том числе с использованием кувалды. Теперь заключенные, записавшиеся в ЧВК для участия в войне в Украине, просят не обменивать их после попадания в украинский плен. "Би-би-си" рассказывает о том, как продолжается вербовка российских заключенных для отправки их на войну.

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"Чтобы не меняли"



— Обмен вы не хотите?

— Я не хочу. Потому что меня сразу убьют.

— Почему вы так считаете?

— Я знаю… Я прошу… Мужики тут ходят… Мужики, не надо никакого, пожалуйста, обмена.

Молодой мужчина в камуфляже сидит напротив невидимого интервьюера, украинского журналиста YouTube-канала "Бутусов+". Он постоянно растерянно моргает. Мужчину зовут Александр Болчев, ему 26 лет, и, по его словам, до недавнего времени он отбывал свой очередной срок в "ИК-4 строгого режима" в Республике Марий Эл. Болчев говорит, что ему дали три с половиной года "за кражу барашка" в родной деревне Гагарино Липецкой области.

В сентябре к ним в колонию приехали вербовщики от частной военной компании "Вагнер" и, рассказывает Болчев, предложили им завербоваться в свои ряды в обмен на амнистию через полгода, "учебные" 150 тысяч и боевые 250. В учебке ЧВК "Вагнер" Болчев пробыл два месяца. На фронте — один день. Ему дали автомат, девять патронов, бронежилет, каску, штык-нож "и больше ничего".

— Вы не увидите мать. Ребенка. Если вы пойдете на обмен, у вас есть шанс.

— Только на тот свет шанс, и все, — у Болчева стоят слезы в глазах, он утирает их шапкой. — Больше шансов никаких нет. Ну пожалуйста…. Если я вернусь, то вообще ничего…

Александр Болчев говорит, что "ничего не слышал про Нужина" и переспрашивает его фамилию. Его родственница (попросила себя не называть из соображений безопасности) в разговоре с "Би-би-си" говорит о Нужине в первой же фразе. "Мы плачем второй день, я написала в колонию и звонила, они не отвечают… Хорошо, что живой, но его же выдадут и убьют, убьют точно. Может, можно этому их написать? Чтобы не меняли". Она забывает фамилию президента Украины Зеленского, но имеет в виду именно его.

"Осколочные ранения и удар по голове"

Опасения Александра Болчева по поводу возможного обмена легко объяснимы. "Би-би-си" подробно рассказывала историю бывшего заключенного Евгения Нужина, который добровольно сдался в украинский плен и даже выражал желание воевать на стороне ВСУ, но в итоге был передан по обмену обратно и жестоко, без суда, казнен. Скорее всего, это сделали люди из ЧВК "Вагнер".

В начале декабря глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал историю другого бывшего заключенного, Виктора Севальнева. Севальнев завербовался на войну из калужской ИК-3, после того как на фронте погиб его сын, тоже бывший заключенный.

В ЧВК Севальнев дослужился до командира роты и даже успел получить награду за успешный выход из окружения, но затем с ранением попал в больницу, его бывшие подчиненные дезертировали со своих позиций, и 20 ноября Севальнев позвонил своей жене Лилии с рассказом, что его прямо из госпиталя увозят на расстрел.

The self-proclaimed "#LPR" may sentence to death the convicted Viktor Sevalnev for the fact that the unit he commanded retreated from the front line. The unit suffered heavy losses. The rest of the fighters fled, and he himself ended up in the hospital. pic.twitter.com/0E5jx53RBt — NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2022

Уже 1 декабря представитель министерства обороны сообщил жене Севальнева, что ее муж погиб в самопровозглашенной ДНР от осколочных ранений и сильного удара по голове. Так что Осечкин предполагает, что Севальнев мог быть казнен [российской стороной], как и Нужин.

Глава "Руси сидящей" Ольга Романова говорит, что сидящие в колониях заключенные сообщают о нескольких десятках внесудебных казней завербовавшихся зеков. При этом очень часто речь идет не о гражданах России, а об иностранцах — белорусах, киргизах, азербайджанцах или узбеках. Из-за чего правозащитница предполагает, что, возможно, на самом деле это не вагнеровцы с ними расправились, а эти заключенные просто погибли в ходе боевых действий. Но представители ЧВК предпочли сообщить родственникам об их казни как дезертиров, чтобы не возиться с транспортировкой тела и не выплачивать "гробовые".

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от истории с гибелью бывшего заключенного Севальнева поспешил откреститься, заявив, что "в рядах ЧВК "Вагнер" никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК "Вагнер".

При этом сначала Пригожин фактически одобрил внесудебную казнь Нужина: "Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", — сказал он тогда. А на следующий день добавил: "Нужин предал свой народ, предал своих товарищей, предал осознанно. Не попался в плен и не сдался, а спланировал свой побег. Нужин — предатель".

После большого общественного резонанса Пригожин тогда начал заявлять, что Нужина казнили не по его приказу, а что он якобы был выкраден и убит спецслужбами США или других стран НАТО. Он обратился с издевательским письмом к российскому генпрокурору Игорю Краснову, попросив расследовать убийство бывшего заключенного. 23 ноября Пригожин отправил в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови, но в смерти Нужина теперь предпочитает обвинять ЦРУ.

Гарантии и видео расправ

"Знаете, сколько народу записалось из нашей колонии? Практически каждый пятый. Сто пятьдесят человек из примерно восьми сотен", — рассказывает "Би-би-си" Евгений Н. из одной из колоний "для первоходов" на юге (просил не называть его имени из соображений безопасности). В этой колонии отбывают наказание те, кто попал за решетку в первый раз — почти ни у кого из них нет больших сроков. "По приколу" (2,5 года срока), "Да просто надоело" (3 года срока"), "А вдруг пронесет!" (7 лет)", — рассказывает Евгений. По его словам, идет "один молодняк", а более старшие сидельцы пытаются их отговаривать, в основном, безуспешно.

"Срок у меня — 9 лет за покушение на незаконное распространение наркотичеких веществ. То есть я даже до конца и не совершил преступление. Ну да ладно, не в этом суть нашего диалога, — рассказывает "Би-би-си" еще один заключенный из дальневосточной колонии, уже завербовавшийся в ЧВК. — Приезжали они [вербовщики] до этого в первый раз — тогда я еще сомневался в своем решении, но после того как уехала первая партия — пожалел, что я не с ними. Но последнее мое решение сопоставимо с моим желанием покинуть эту страну. Причем это независимо от СВО, так как мое желание созрело еще задолго до всей этой ситуации. Меня в целом не устраивает бесперспективно жить в этой стране. И вот, спустя 6 лет отсидки, появляется такая возможность убить двух зайцев сразу — покинуть зону и страну за раз"

Он говорит, что в гарантии вербовщиков не верит: "Я слишком продолжительное время сижу, чтобы до сих пор верить в сказки про помилование. То есть если и когда я поеду с ЧВК на линию соприкосновения, то мне все равно нужно думать о релокации, т.к. просто так меня никто не отпустит никуда". Он не слышал про историю Нужина, но утверждает, что вербовщики показывали в комнате отдыха видео с "казнями петухов" (уничижительное жаргонное название определенной категории людей в заключении — "Би-би-си").

Тех, кто выразил желание вступить в ряды ЧВК, группами заводили и с планшета показывали короткое видео, где, по словам собеседника "Би-би-си", демонстрировался расстрел. "Он там говорит — я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой — и дальше в затылок ему стреляют". "Би-би-си" не смогла ознакомиться с видео, но собеседник в другой колонии, не знакомый с первым осужденным, говорит, что им подобное видео показывали в сентябре — правда, там человека вешали на железной балке.

Раньше несколько собеседников "Би-би-си", близких к ЧВК "Вагнер" (просят не называть свои имена и текущий статус по соображениям безопасности) рассказывали, что знают минимум о трех расправах такого рода. В публичное пространство это не выходило, и "Би-би-си" не удалось найти этому подтверждения. Один из них говорит, что такие "учебные видео" были в ходу и до начала войны в Украине.

Илья Н. (попросил об анонимности, чтобы не потерять работу), сотрудник одной из колоний в Центральной России, рассказал "Би-би-си", что к ним вербовщики приезжали уже дважды, в первый раз с ними был сам Пригожин. "Би-би-си" не удалось подтвердить или опровергнуть слова Ильи, но официальная пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на вопрос о вербовке заключенных: "Все задачи и условия я лично рассказываю добровольцам-заключенным и никогда их не обманываю. Пообщайтесь с ними и убедитесь в этом сами".

Илья рассказывает, что на территории колонии вербовщики "чувствовали себя совершенно свободно" и общались только с начальником колонии. По его словам, сотрудники ФСИН "не в восторге" от новых порядков. Сам он спрашивал у начальника, что предполагается отвечать на запросы родственников, когда заключенные уедут на фронт, начальник посоветовал ему заниматься своими делами.

В круг обязанностей Ильи входит ежедневное общение с заключенными. Он говорит, что отговаривает их от "принятия поспешных решений", но безуспешно. На вопрос, как он сам относится к войне в Украине, он говорит: "Я два раза был на войне (в составе спецназа ФСИН Илья воевал в Первую и Вторую чеченские войны — "Би-би-си"), это хуже, чем тюрьма".