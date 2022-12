Появились новые сообщения о том, что в ЧВК "Вагнер" могут практиковать внесудебные казни дезертиров и провинившихся, в том числе с использованием кувалды. Теперь заключенные, записавшиеся в ЧВК для участия в войне в Украине, просят не обменивать их после попадания в украинский плен. "Би-би-си" рассказывает о том, как продолжается вербовка российских заключенных для отправки их на войну.

— Обмен вы не хотите?

— Я не хочу. Потому что меня сразу убьют.

— Почему вы так считаете?

— Я знаю… Я прошу… Мужики тут ходят… Мужики, не надо никакого, пожалуйста, обмена.

Молодой мужчина в камуфляже сидит напротив невидимого интервьюера, украинского журналиста YouTube-канала "Бутусов+". Он постоянно растерянно моргает. Мужчину зовут Александр Болчев, ему 26 лет, и, по его словам, до недавнего времени он отбывал свой очередной срок в "ИК-4 строгого режима" в Республике Марий Эл. Болчев говорит, что ему дали три с половиной года "за кражу барашка" в родной деревне Гагарино Липецкой области.

В сентябре к ним в колонию приехали вербовщики от частной военной компании "Вагнер" и, рассказывает Болчев, предложили им завербоваться в свои ряды в обмен на амнистию через полгода, "учебные" 150 тысяч и боевые 250. В учебке ЧВК "Вагнер" Болчев пробыл два месяца. На фронте — один день. Ему дали автомат, девять патронов, бронежилет, каску, штык-нож "и больше ничего".

— Вы не увидите мать. Ребенка. Если вы пойдете на обмен, у вас есть шанс.

— Только на тот свет шанс, и все, — у Болчева стоят слезы в глазах, он утирает их шапкой. — Больше шансов никаких нет. Ну пожалуйста…. Если я вернусь, то вообще ничего…

Александр Болчев говорит, что "ничего не слышал про Нужина" и переспрашивает его фамилию. Его родственница (попросила себя не называть из соображений безопасности) в разговоре с "Би-би-си" говорит о Нужине в первой же фразе. "Мы плачем второй день, я написала в колонию и звонила, они не отвечают… Хорошо, что живой, но его же выдадут и убьют, убьют точно. Может, можно этому их написать? Чтобы не меняли". Она забывает фамилию президента Украины Зеленского, но имеет в виду именно его.

Опасения Александра Болчева по поводу возможного обмена легко объяснимы. "Би-би-си" подробно рассказывала историю бывшего заключенного Евгения Нужина, который добровольно сдался в украинский плен и даже выражал желание воевать на стороне ВСУ, но в итоге был передан по обмену обратно и жестоко, без суда, казнен. Скорее всего, это сделали люди из ЧВК "Вагнер".

В начале декабря глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал историю другого бывшего заключенного, Виктора Севальнева. Севальнев завербовался на войну из калужской ИК-3, после того как на фронте погиб его сын, тоже бывший заключенный.

В ЧВК Севальнев дослужился до командира роты и даже успел получить награду за успешный выход из окружения, но затем с ранением попал в больницу, его бывшие подчиненные дезертировали со своих позиций, и 20 ноября Севальнев позвонил своей жене Лилии с рассказом, что его прямо из госпиталя увозят на расстрел.

The self-proclaimed "#LPR" may sentence to death the convicted Viktor Sevalnev for the fact that the unit he commanded retreated from the front line.

The unit suffered heavy losses. The rest of the fighters fled, and he himself ended up in the hospital. pic.twitter.com/0E5jx53RBt