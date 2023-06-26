ЧВК "Вагнер" сбила летающий командный пункт Ил-22. Что это за самолет?
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мятеж ЧВК "Вагнер" 23–24 июня привел к потерям в российской военной авиации. Судя по открытым источникам, были сбиты три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР, два ударных — Ка-52 и Ми-35, один военно-транспортный Ми-8, а также самолет Ил-22М — "воздушный защищенный пункт управления".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информация о гибели самолета именно этого типа официально не подтверждена. Об этом сообщают российские журналисты и провоенные блогеры. Как сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, возможно, 23 июня под Луганском был сбит еще один Ми-8МТПР, подробностей этого события в открытых источниках нет. Неясно также, сколько членов экипажей погибло.

В телеграм-каналах 24 июня появилась видеозапись, сделанная предположительно во время падения самолета, а также кадры, снятые на месте падения.

Если обломки на земле действительно принадлежат самолету, сбитому в субботу, то на одной фотографии виден относительно целый фрагмент хвостовой части, которая отвалилась еще в воздухе. Номер на ней — 75917 — принадлежит самолету Ил-22М с заводским номером 2964010105. В различных онлайн-сервисах его могут называть также Ил-18М-11 или Ил-22М-11.

Судя по фотоснимкам на различных авиационных сайтах, этот самолет был ранее замечен на военных аэродромах Иваново-Северный в районе города Иваново, а также Мигалово в Твери. Какой именно авиационной части он принадлежит, неизвестно.

На аэродроме в Иваново находится 2457-я база боевого применения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, к которой мог бы принадлежать Ил-22М, поскольку там было бы проще обслуживать электронную аппаратуру такого самолета. На аэродроме Мигалово базируется военно-транспортная авиация.

Воздушный КП


Ил-22М был самым ценным из потерянных аппаратов. В названии этого самолета иногда используется аббревиатура ВЗПУ — "воздушный защищенный пункт управления".

"Защищенность" в этом названии относится не к физической защите, а к каналам связи, устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Этот самолет представляет собой воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Поскольку этот пункт находится в воздухе, то его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами.

Второе достоинство самолета заключается в том, что с высоты проще обеспечить связь с боевыми частями на земле. Особенно — с фронтовой авиацией, которая летает на небольшой высоте, что осложняет связь.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Несколько пророссийских телеграмм-каналов утверждают, что сбитый самолет с начала полномасштабного военного конфликта выполнял задачи по ретрансляции радиосигнала, то есть работал как высотная антенна, связывая наземный КП с войсками.

Однако никакого подтверждения этой информации из официальных источников нет. Поэтому исключать то, что на борту могли находиться офицеры, руководившие боевыми действиями на фронте, нельзя.

Ил-22 был создан в 1970-х годах. Для воплощения идеи воздушного командного пункта рассматривались несколько самолетов, среди которых были Ан-10, Ан-12 и Ил-18. Все они могли подолгу находиться в воздухе, но в конце концов выбор пал на удачный гражданский авиалайнер КБ Ильюшина.

Ил-18 был очень надежным самолетом, а главное, с 1958 по 1978 год их было построено довольно много. В 1970-х годах этот тип собирались постепенно снимать с гражданских авиаперевозок, и создать на его основе военный самолет было логично.

В результате на базе Ил-18 было разработано сразу несколько военных самолетов, среди которых, помимо Ил-22М, были также противолодочный Ил-38, разведчик Ил-20 (один из них был сбит сирийской ПВО в 2018 году) и самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП. Последний — одна из новых модификаций, он появился только во второй половине 2010-х годов.

Во время переоборудования с авиалайнеров полностью удаляли пассажирский салон и устанавливали специальную аппаратуру. В случае с Ил-22М в самолете также устанавливали рабочие места для комсостава.

Всего с 1970-х годов было выпущено или оборудовано около трех десятков Ил-22. Они постоянно модернизировались, и последняя программа, в рамках которой создавалась версия Ил-22 СУРТ (самолет управления и ретрансляции), проводится в настоящее время.

По данным справочника Military Balance 2022, в начале вооруженного конфликта в России было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22 (более старой модификации).

Как минимум, один самолет пострадал в ходе боевых действий. Российская газета "Московский комсомолец" писала в октябре 2022 года, что Ил-22 был обстрелян украинской ПВО и получил повреждения. Он смог вернуться на базу, но о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Вертолеты РЭБ


Два сбитых вертолета радиоэлектронной разведки — тоже довольно крупная потеря для российской авиации.

Вертолеты Ми-8МТПР-1 — одна из новейших разработок российского ВПК. Эти аппараты оснащены системой радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ", которая предназначена для борьбы с наземными и воздушными радарами, средствами ПВО и авиационным оружием. Кроме того, такие вертолеты ведут радиоэлектронную разведку.

"Рычаг-АВ" — секретная разработка и доступная информация о ней носит только общий характер, поэтому оценить ее эффективность довольно сложно.

Россия традиционно уделяет большое внимание средствам РЭБ, и эти вертолеты активно поступали в войска в последние годы. В справочнике Military Balance 2022 говорится, что в 2022 году их было более 30 единиц, но вероятно, какое-то количество было построено в ходе войны.

Два сбитых боевиками Ми-8МТПР-1 — не первая известная потеря таких машин. В мае в Брянской области были сбиты два таких вертолета. Обстоятельства гибели этих аппаратов и двух самолетов Су-30 и Су-34 до сих пор не установлены. По одной из версий, их сбила украинская ПВО, по другой — российская по ошибке.

"Дурак ПВОшник"


Ударные Ка-52 и Ми-35, а также военно-транспортный Ми-8 — тоже довольно ценные аппараты, но в ходе войны такие машины часто оказываются вблизи линии фронта и несут потери.

Не исключено, что они могли наносить удары по боевикам "Вагнера". По крайней мере, так утверждал Евгений Пригожин.

В составе группировки "Вагнера", которая фактически взяла под контроль Ростов-на-Дону, пыталась прорваться к Воронежу и двигалась колонной в сторону Москвы, были зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1" — как минимум, две такие установки были видны в составе колонны.

Кроме того, на видеозаписи, сделанной, как утверждается, под Воронежем, пролетавший на небольшой высоте Ка-52 был обстрелян, предположительно, из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В случае, если ударные вертолеты атаковали вагнеровцев, их ответные действия можно, как минимум, объяснить. Даже Ми-8 и ничем визуально не отличающиеся от него Ми-8МТПР-1 издали могут выглядеть как угроза.

Но очевидного смысла сбивать большой Ил-22, который не похож ни на один ударный самолет, не было.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале написала, сославшись на слова самого Пригожина, что виноват вагнеровский зенитчик: "Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак ПВОшник в колонне все взлетающее сбивал".

Пока это единственное объяснение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts