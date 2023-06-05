ЧВК "Вагнер" задержал подполковника российской армии и заставил извиниться. Что происходит?
Foto: Ekrānuzņēmums

Конфликт Министерства обороны РФ с наемниками из ЧВК "Вагнер" на прошедших выходных вышел на новый уровень. Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео, на котором его бойцы взяли в плен подполковника российской армии, который, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, обстрелял одну из машин ЧВК. Инцидент произошел почти три недели назад, но сделать его публичным Пригожин почему-то решил только сейчас.

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"Из-за личной неприязни"

"Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич, командир 72 бригады, обстрелял машину ЧВК "Вагнер" в состоянии алкогольного опьянения", — на опубликованном в воскресенье видео крупный мужчина в футболке цвета хаки и пуховике стоит в подвале и на камеру признается в своих ошибках. Судя по следам на его лице, можно предположить что перед записью видеоролика его побили.

На вопрос, зачем он обстрелял машину, офицер отвечает: "Из-за личной неприязни". Почему эта неприязнь возникла, Винивитин не знает, но накануне он с подчиненными мотострелками разоружил группу быстрого реагирования наемников. "Я виноват", — вздыхает в конце ролика подполковник Веневитин.

С 72-й мотострелковой бригадой, командиром которой представился на допросе подполковник Веневитин, Евгений Пригожин конфликтует весь последний месяц. В начале мая он обвинил военнослужащих именно этого соединения в том, что они бросили позиции под Бахмутом, которые до этого с большими потерями захватывали его наемники. А в конце прошлой недели обвинил военных в том, что они минируют маршруты выхода ЧВК "Вагнера" из Бахмута. Министерство обороны, как это уже стало привычным, заявления Пригожина не комментирует.

Как следует из рапорта, опубликованного в канале пресс-службы Евгения Пригожина, конфликт, завершившийся пленением Веневитина, произошел еще 17 мая. Тогда наемники "обнаружили военных, занимавшихся минированием дорог в населенных пунктах Опытное и Озаряновка к югу от Бахмута". В районе Семигорья наемники занялись разминированием дороги, когда по ним якобы был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций, занимаемых министерством обороны. "В последствии чего была выведена из строя служебная машина Урал, прямым попаданием в двигатель, личный состав не пострадал, — сказано в бумаге, опубликованной пресс-службой Пригожина. — Группы спешились, и рассредоточившись приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию (авторская пунктуация и орфография сохранены — Би-би-си)".

Старшим группы, которую задержали пригожинские наемники, и был подполковник Веневитин, "который оказался в состоянии алкогольного опьянения".

"С точки зрения права, взятие вагнеровцами в плен подполковника российских вооруженных сил — это вооруженное похищение госслужащего при исполнении служебных обязанностей, совершенное организованной группой", — сказал Би-би-си адвокат по защите прав военнослужащих Константин Маркин. Как минимум это преступление может быть квалифицировано по ч.3 ст.126 УК РФ "Похищение человека" — она предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы за "незаконный захват, перемещение и последующее удержание" любого человека с применением оружия организованной группой, говорит адвокат. Он напомнил, что совершение преступления в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности является отягчающими обстоятельствами, ужесточающими наказание.

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По мнению адвоката Маркина, следствие также может применить и сопутствующие статьи УК, в том числе связанные с причинением вреда здоровью. Кроме того, обвинение может быть предъявлено и по ч.2 статьи 318. За применение или даже угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей эта статья предусматривает до 10 лет колонии.

Наконец, демонстрация видеоролика, по мнению адвоката, может потянуть на "публичное оскорбление представителя власти" — по статье 319 за это полагается до одного года исправительных работ, отметил Маркин. Правила привлечения к ответственности по статьям 318 и 319 18 мая уточнил пленум Верховного суда.

Хаотичное минирование


Ничем серьезным, судя по всему, то пленение для Веневитина не закончилось. Во всяком случае, спустя 10 дней после инцидента с вагнеровцами, 27 мая, его имя всплыло в СМИ в связи с жалобами солдат на преступные, по их мнению, приказы, которые он мог отдавать. Тогда военнослужащие отряда "Шторм Z", куда Министерство обороны РФ набирает служить заключенных, записали почти 40-минутный ролик, в котором рассказали, как их бросили на позициях у деревни Троицкое в самопровозглашенной ЛНР без связи и поддержки артиллерии.

Заместитель командира отряда майор Александр Приказчиков утверждал, что командир отряда подполковник Веневитин занимается "убиением личного состава, преступной работой и отдает преступные приказы". На видео, который опубликовал канал "Осторожно, новости", военные жаловались также на то, что командир грозился найти их и убить, и планировали дать на него показания компетентным органам.

Собеседник Би-би-си, близкий к ЧВК "Вагнер" (попросил не называть свое имя в целях безопасности), утверждает, что "полкана действительно отпустили". По его словам, "с ним поговорили серьезно и убедительно, но в рамках вежливости и законов Российской Федерации". На вопрос, действительно ли наемники избили подполковника ВС РФ, собеседник Би-би-си не ответил.

Почему Пригожин решил рассказать об инциденте с задержанием Веневитина спустя 2,5 недели после задержания, ни он сам, ни его пресс-служба пока не пояснили. Вероятно, тогда они решили придержать публикацию, поскольку готовились объявить об окончательном взятии Бахмута. О взятии города они в итоге объявили 20 мая, хотя украинская сторона настаивала, что сохраняет позиции в его западных окраинах. Так что если 27 мая подчиненные Веневитина жаловались на него, находясь уже не под Бахмутом, а на севере Луганской области у самой границы с Россией, можно предположить, что его просто перевели на другие позиции.

К практике же хаотичного минирования тыловых дорог и позиций российские военные, судя по всему, прибегают повсеместно по всей линии фронта, а не исключительно под Бахмутом, где с этим столкнулись наемники Пригожина.

Например, 5 июня командир батальона "Восток", влившегося в состав Росгвардии, Александр Ходаковский опубликовал видео с уничтоженным автомобилем и подписал его: "На видео — последствия бездумного минирования по тылам. На традиционном маршруте следования групп с ротации и на ротацию вдруг появились мины нашей собственной постановки. В подорвавшейся машине возвращались операторы БПЛА — четверо лучших специалистов, которые как раз и работали на участке Новодонецкого".

Новодонецкое — это уже волновахский участок фронта, где, по словам Ходаковского, ВСУ в последние дни ведут успешные наступательные операции. О том, что именно волновахский участок фронта может быть местом одного из главных ударов ВСУ в рамках контрнаступления, неоднократно заявлял и бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

Узнать подробности о судьбе подполковника Веневитина Русская служба Би-би-си попробовала у его брата Артема, с которым они зарегистрированы в одной квартире в городе Дзержинске. Артем Веневитин сам служит либо в армии, либо в ЧВК "Вагнер", во всяком случае у некоторых пользователей он записан как "Артем Пальмира Веневитин", но военный не ответил на наши звонки и проигнорировал вопросы, полученные в телеграм.

Русская служба Би-би-си направила запрос в Министерство обороны с просьбой сообщить, принимало ли ведомство какие-то дисциплинарные меры в отношении подполковника Веневитина, переводили ли его из командующих 72-й бригадой в командиры отряда "Шторм Z" или этот отряд входит в состав 72-й бригады, а также является ли для российской армии нормой минирование тыловых дорог и позиций российской армии — и ожидает ответа.

Евгений Пригожин против всех


С самого начала войны основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (и сами вагнеровцы) конфликтует со "своими" и бесконечно критикует Минобороны и власти РФ, не стесняясь в выражениях. Никаких официальных комментариев каждый раз за этим не следует — как и реальных действий. Например, 2 июня появилась запись Евгения Пригожина, на которой он обвиняет Минобороны в минировании, утверждая, что это зафиксировано с правоохранительными органами: "Мы не обнаружили никаких провокаций от ВСУ, зато обнаружили провокации от Министерства обороны", — говорит он.

"Воюет" с Минобороны Пригожин уже больше полугода, и с помощью высказываний анонимных наемников, и сам. 5 мая на фоне десятков трупов наемников, Пригожин с искаженным от ярости лицом кричит, обращаясь к министру обороны Шойгу и главе Генштаба Герасимову. Он называет их "тварями" и говорит, что военачальники "считают себя "хозяевами жизни", которые имеют право "распоряжаться жизнями" убитых наемников. "Если вы даете норму боеприпасов, жертв в пять раз меньше. Они пришли добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом! Учтите это!" — восклицает Пригожин.

Помимо Министерства обороны, Евгений Пригожин успел поссориться с руководством Чеченской республики. Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов ("Лорд") впрямую обвинил Пригожина во внесении разлада в стан воюющих в Украине и напомнил, что за такое "в военные времена расстреливали". С ним публично согласился и Адам Делимханов, депутат Государственной думы. Они назначили встречу Пригожину, на которую тот согласился. Впрочем, к началу этой недели Пригожин уже сказал, что вопрос с командованием батальона "Ахмат" урегулирован, и сосредоточился на ссорах с Министерством обороны.

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BBC News Русская служба:

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