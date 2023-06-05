ЧВК "Вагнер" заявила о взятии в плен подполковника ВС РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в воскресенье, 4 июня, опубликовал в Telegram-канале своей пресс-службы видеоролик с допросом человека, который называет себя командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Веневитиным. Веневитин признается в том, что в состоянии алкогольного опьянения из-за "личной неприязни к ЧВК" обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль, а также разоружил группу пригожинских боевиков.

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Пригожин в последние дни неоднократно сообщал о продолжающихся конфликтах ЧВК с подразделениями министерства обороны. В частности, он заявил, что российские военнослужащие по приказу министерства обороны РФ заложили "сотни противотанковых мин и тонны пластида" на путях отхода его боевиков из Бахмута.

"Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают", — приводит слова Пригожина его пресс-служба в пятницу, 2 июня.

"Можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК "Вагнер", хотя колоннами мы не ходим", — добавил Пригожин. По утверждению главы группы, на данный момент никто из его людей не пострадал. Он считает ситуацию "попыткой публичной порки".

"Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений", — прокомментировал видео с взятым в плен Веневитиным Пригожин в ответ на вопрос о конфликте с подразделениями министерства обороны.

Представители российской армии пока никак не прокомментировали видеоролик.