ЦИК Армении сообщил о лидерстве партии Пашиняна на выборах

Согласно первым подсчетам голосов на досрочных парламентских выборах в Армении, по данным ЦИК республики, лидирует партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Как сообщил Центризбирком Армении вечером в воскресенье, 20 июня, по итогам подсчета бюллетеней с 114 из 2008 избирательных участков, "Гражданский договор" набирает 61,29% голосов, а блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" — 18,43%.

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За блок "Честь имею", сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, проголосовали 5,95 процента избирателей, за "Процветающую Армению" — 4,99%, за партию "Светлая Армения" — 1,25%.

Явка на выборах в парламент Армении составила 49,4 процента. 25 политических сил борются за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков — 7%, для партий — 5%.