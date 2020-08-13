ЦИК Беларуси обнародовал полные данные о результатах голосования на президентских выборах

Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске и регионах страны.

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Так, согласно информации ЦИК, в столице за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую — 14,92%, за Анну Канопацкую — 3,2%, за Сергея Черечня — 2,05%, за Андрея Дмитриева — 1,93%, против всех проголосовали 10,01% избирателей.

В Брестской области за Лукашенко свои голоса, по данным ЦИК, отдали 81,78% избирателей, за Тихановскую — 10,33%, Канопацкую — 1,26%, Дмитриева — 1,18%, Черечня — 1,13%, против всех — 3,26%.

В Витебской области Лукашенко набрал 83,64%, Тихановская — 9,18%, Канопацкая — 1,28%, Дмитриев — 1,01%, Черечень — 0,98%, против всех — 3,26%.

В Гомельской области за Лукашенко — 85,38%, Тихановскую — 5,98%, Канопацкую — 2,22%, Дмитриева — 0,88%, Черечня — 0,72%, против всех — 4,09%.

В Гродненской области у Лукашенко 78,72%, Тихановской — 13,81%, Канопацкой — 1,19%, Дмитриева — 1,11%, Черечня — 0,98%, против всех — 3,49%.

В Минской области: Лукашенко — 79,23%, Тихановская — 11,81%, Дмитриев — 1,52%, Канопацкая — 1,36%, Черечень — 1,33%, против всех — 3,86%.

В Могилевской области за Лукашенко — 88,06%, Тихановскую — 4,73%, Канопацкую — 0,97%, Дмитриева — 0,74%, Черечня — 0,74%, против всех — 3,96%.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что окончательные итоги выборов должны быть утверждены до конца текущей недели. Вместе с тем, в четверг в ЦИК сообщили "Интерфаксу", что дата заседания по результатам голосования пока не утверждена.

По предварительным данным Центризбиркома, в целом по стране Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Тихановская — 10,09%, Канопацкая — 1,68%, Дмитриев — 1,21%, Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Несогласные с обнародованными результатами голосования каждый день проводят в стране акции протеста.