ЦИК Беларуси срочно вызвал всех кандидатов в президенты на встречу

Всех кандидатов в президенты Беларуси в срочном порядке пригласили явиться в ЦИК следующим утром. Об этом вечером в среду, 29 июля, сообщил председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада", кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень.

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"Завтра, в 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", — написал Черечень на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечает белорусское онлайн-издание Tut.by, в Центральной избирательной комиссии Беларуси подтвердили информацию о том, что всех кандидатов собирают на встречу с ее председателем Лидией Ермошиной утром 30 июля, однако повестку встречи назвать не смогли.

Еще три кандидата в президенты — Светлана Тихановская, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев — рассказали СМИ, что также получили приглашение на встречу.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года. Кандидатами были зарегистрированы пять человек. Кроме Сергея Черечня, Светланы Тихановской и действующего главы государства Александра Лукашенко, это — экс-депутат Анна Канопацкая и лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев.