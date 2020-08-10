ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии огласила предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает БелТА. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.

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По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергей Черечень — 1,13%, против всех проголосовали 6,02% избирателей.

Как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, явка составила 84,23%: на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.

Одновременно глава Центризбиркома заявила, что окончательные итоги выборов не будут значительно отличаться от предварительных, пишет Deutsche Welle. Штаб Светланы Тихановской не признает объявленные ЦИК результаты

Протесты после выборов в Минске и других городах

После закрытия избирательных участков накануне вечером на улицы Минска и других городов вышли тысячи человек. В Минске начались столкновения протестующих с полицией. Основные события развернулись на проспекте Победителей у стелы "Минск - город герой". По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. ОМОН пытался провести задержания активистов, но столкнулся с сопротивлением. Полицейские применяют против активистов в Минске светошумовые гранаты. Столкновения с полицией произошли также в Бресте, Витебске и Могилеве.

Выступая на пресс-конференции в своем избирательном штабе, Светлана Тихановская заявила, что избирательная кампания продемонстрировала поддержку народа, начиная с этапа сбора подписей, передает корреспондент DW. "Я считаю, что мы уже победили, потому что смогли победить свой страх, аполитичность, апатию и безразличие. А эта победа важнее всех остальных побед", - заявила Тихановская.

Ранее в интервью корреспонденту DW Лукашенко заявил, что не считает Тихановскую своим главным конкурентом на выборах. "Это вы ее, бедолагу, сделали главным конкурентом", - добавил президент.