ЦИК Белоруссии: президентом избран Александр Лукашенко (дополнено в 15.27)
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси официально сообщила, что по результатам выборов президентом Республики Беларусь избран Александр Лукашенко.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также опубликован окончательный подсчет голосов: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%.

Вместе с тем ЦИК отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента. Об этом сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает "Интерфакс".

Ранее портал Delfi писал, что кандидаты в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить победу действующего президента Александра Лукашенко и подали в ЦИК жалобы на результаты голосования.

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение [по жалобам]", — написал Дмитриев в своем телеграм-канале. "Мы идем в Верховный суд!" — добавил он.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

Напомним, что в Беларуси с воскресенья, 9 августа, не прекращаются акции протеста тех, кто не верит в официальные результаты выборов.

В пятницу днем Тихановская опубликовала новое обращение, в котором призвала к мирным митингам протеста 14 и 15 августа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

50

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Выборы президента Белоруссии президент Беларуси Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?