ЦИК Белоруссии: президентом избран Александр Лукашенко (дополнено в 15.27)

В пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси официально сообщила, что по результатам выборов президентом Республики Беларусь избран Александр Лукашенко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также опубликован окончательный подсчет голосов: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,1%.

Вместе с тем ЦИК отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента. Об этом сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает "Интерфакс".

Ранее портал Delfi писал, что кандидаты в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить победу действующего президента Александра Лукашенко и подали в ЦИК жалобы на результаты голосования.

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение [по жалобам]", — написал Дмитриев в своем телеграм-канале. "Мы идем в Верховный суд!" — добавил он.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Общая явка составила 84,28%.

Напомним, что в Беларуси с воскресенья, 9 августа, не прекращаются акции протеста тех, кто не верит в официальные результаты выборов.

В пятницу днем Тихановская опубликовала новое обращение, в котором призвала к мирным митингам протеста 14 и 15 августа.