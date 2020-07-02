ЦИК: большинство россиян поддержали конституционные поправки

К 7:00 четверга Центральная избирательная комиссия РФ обработала 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию России. За поддержку изменений выступили 77,92% избирателей, пишет РБК.

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Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования. По последним данным информцентра ЦИК, общая явка составила 65%.

Единственным регионом, где число противников принятия поправок превысило число тех, кто поддерживает изменения, стал Ненецкий автономный округ.

В ночь на 2 июля о результатах отчитался штаб электронного голосования, которое проходило в Москве и Нижнем Новгороде с 25 по 30 июня. Явка составила 93,02%, в столице за принятие поправок высказались 62,33% электронных избирателей, против — 37,67%. В Нижегородской области за проголосовали 59,69%, а против — 40,31%. Один бюллетень признали недействительным.

Изначально общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Оно началось 25 июня и завершилось 1 июля.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, явка на голосование стала "очень достойной", особенно в условиях, "когда некоторые боялись выходить из дома". В комиссии ранее опасались, что из-за коронавируса люди "будут бояться" приглашать членов участковых комиссий для надомного голосования, но в итоге, заявила Памфилова, избиратели "с благодарностью встречали" сотрудников.